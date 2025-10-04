(ARC) Salute: Riccardi, insieme alle associazioni per invecchiamento attivo

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 L’assessore ha partecipato alla quindicesima edizione della Festa
dei nonni dei nipoti
Udine, 4 ott – “Guardare ai nonni e ai nipoti insieme ? una
buona pratica con la quale affrontare le complessit? del nostro
tempo, con la forza del valore dell’esperienza, della
trasmissione della memoria e del legame sociale e familiare. La
Regione lavora accanto ad associazioni come 50&Pi? per
valorizzare questo importante vissuto e sviluppare insieme nuove
politiche a sostegno dell’invecchiamento attivo”.
Cos? l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ?
intervenuto stamani al Palamostre di Udine alla quindicesima
edizione della “Festa dei nonni e dei nipoti”, promossa da 50&Pi?
Udine e abbinata per la decima volta al concorso “Nonno Pi?”.
Riccardi ha richiamato l’attenzione non solo sui “nonni di
successo” premiati durante la manifestazione, ma anche su tutte
le persone anziane che affrontano condizioni di disagio fisico e
solitudine: “La vita si ? allungata e richiede nuove risposte.
Dal confronto e dall’ascolto nascono importanti spunti e
fioriscono nuove idee per costruire progetti che rispondano alle
esigenze della comunit? di oggi. Occasioni come questa rendono
merito al lavoro delle organizzazioni che si dedicano con impegno
a una societ? pi? moderna e matura, attenta agli anziani e alla
loro dignit?”.
La cerimonia ha visto la premiazione di figure di rilievo: per il
volontariato Alberto Andriola, fondatore e presidente della Zio
Pino Baskin Udine; per lo sport Claudio Bardini, gi? allenatore
di vertice nella pallacanestro; per l’economia Paolo Fantoni,
presidente dell’omonimo gruppo industriale. Premio speciale a
Dante Spinotti, noto regista, attore, produttore e fotografo.
Novit? di quest’anno i riconoscimenti alle scuole primarie:
l’Ippolito Nievo di Udine e la Arturo Zardini di Cussignacco,
premiate per gli elaborati dedicati ai nonni e destinatarie di un
contributo per le attivit? didattiche.
