Agenzia regionale 1218.25 Pentassuglia_conf. stampa Fiera della Biodiversità martedì 7 ottobre a Bari

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Fiera della Biodiversità: martedì 7 ottobre la conferenza stampa di presentazione a Bari
Martedì 7 ottobre alle ore 11.00 nella Sala Conferenze del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale (Lungomare N. Sauro 45-47, Bari), sarà presentata l’edizione 2025 della Fiera della Biodiversità, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025 a Locorotondo.
La seconda edizione della Fiera della Biodiversità prevede una serie di dibattiti, esposizioni, passeggiate e degustazioni con l’obiettivo di divulgare le attività messe in rete da enti e istituzioni come il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile- Caramia”, la Fondazione ITS Academy AgriPuglia, Sinagri, l’IISS “Basile Caramia-Gigante”, l’Informatore Agrario, il Comune di Locorotondo, la Fondazione Chaire, GAL Terra dei Trulli e di Barsento e GAL Valle d’Itria.
