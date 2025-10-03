(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 Comune di Alba – Ufficio Stampa
CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO) http://www.comune.alba.cn.it
Medaglia d’Oro al V. M. Facebook: Città di Alba
Instagram: citta_di_alba
YouTube: Città di Alba
Comunicato stampa
Martedì 30 settembre 2025
Alba: attivato il Tavolo Territoriale Carcere per la Casa di Reclusione “G.
Montalto”
Ad Alba è stato attivato il Tavolo Territoriale Carcere per la Casa di Reclusione “G.
Montalto” promosso dal CSV Società Solidale ETS in collaborazione con il Comune di
Alba, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali guidato dall’assessora Donatella
Croce ed il Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale Emilio De Vitto.
Il Tavolo di lavoro sul carcere coinvolge tutti gli attori che si occupano della Casa di
Reclusione albese ed ha l’obiettivo di condividere le rispettive conoscenze e
competenze sul tema specifico per lo sviluppo di iniziative concrete. Non ha finalità di
rivendicazione politica, bensì si propone di attivare iniziative e interventi per
migliorare le condizioni dei detenuti e degli operatori e contemporaneamente
sensibilizzare la cittadinanza sul tema carcerario.
Il primo incontro si è svolto martedì 30 settembre nella sala Consiglio “Teodoro
Bubbio” del Palazzo comunale. Oltre all’assessora Croce e al garante De Vitto,
all’incontro hanno partecipato anche il sindaco Alberto Gatto, insieme ai due consiglieri
comunali delegati al Tavolo Carcere, Martina Amisano per la maggioranza ed
Emanuele Bolla per la minoranza, il direttore della Casa di Reclusione Nicola Pangallo,
la presidente della Consulta Comunale del Volontariato Eliana Victoria Davila. Presenti
anche: Giovanni Bertello direttore tecnico del progetto agricolo interno al penitenziario
albese, il direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero Marco
Bertoluzzo, don Gigi Alessandria della Caritas, i referenti di Asl CN2 con il direttore
Comune di Alba – Ufficio Stampa
Facebook: Città di Alba | Instagram: citta_di_alba | YouTube: Città di Alba
generale Paola Malvasio e il direttore sanitario Luca Burroni; gli esponenti di:
Arcobaleno Odv di Alba, Agenzia Synergie – Sportello inserimento lavoro, Casa di
Carità Arti e Mestieri di Savigliano, Cooperativa Alice di Alba e Consorzio Compagnia di
Iniziative Sociali-CIS di Alba, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna – UEPE di Cuneo,
CRIVOP Italia OdV, Istituto Cooperazione e Sviluppo – ICS APS ETS di Alessandria, i
dirigenti scolastici del Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti – CPIA,
dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Piera Cillario Ferrero” e dell’Istituto
Superiore “Umberto I” di Alba.
Nel corso del primo incontro, Samanta Silvestri e Silvia Battaglio, operatrici di Società
Solidale ETS hanno illustrato perché il CSV propone e vuole coordinare il tavolo
carcere sul territorio di Alba, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale
ed il garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Alba. Il tavolo
carcere si inserisce nel progetto Liberi Legami selezionato da Impresa sociale “Con i
bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. L’obiettivo
primario del progetto è quello di tutelare i diritti di circa 500 tra bambini e ragazzi che
hanno un genitore detenuto. Il progetto vuole accompagnarli nel loro percorso di
crescita, offrendo loro opportunità educative e di inclusione sociale.
«Ringraziamo il CSV Società Solidale ed il Garante comunale delle persone sottoposte 2
a misure restrittive della libertà personale Emilio De Vitto per l’attivazione di questo
Tavolo – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alle Politiche Sociali
Donatella Croce – Questa collaborazione di lavoro tra tutti i soggetti coinvolti porterà
maggiori sinergie, idee e stimoli per realizzare progetti concreti atte a migliorare la
permanenza dei detenuti all’interno della struttura di detenzione. Il carcere albese
attualmente in corso di ristrutturazione e ammodernamento potrebbe essere destinato
al trattamento avanzato per persone detenute di media sicurezza, con una forte
vocazione lavorativa, trattamentale, con apertura all’esterno dell’istituto in sinergia
con il mondo imprenditoriale. Su questo dovremmo arrivare preparati lavorando
insieme per accogliere questa nuova realtà che si avvera sul nostro territorio».
Dichiara Emilio De Vitto Garante comunale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale: «Il tavolo territoriale carcere può rappresentare una
reale occasione per favorire una migliore sinergia e collaborazione tra tutte le realtà
del pubblico e del privato sociale che operano all’interno della Casa di Reclusione “G.
Montalto”».
Questa iniziativa realizzata dal CSV si inserisce in Liberi Legami, progetto finanziato da
Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Bando Liberi di Crescere. È realizzato in
(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 Comune di Alba – Ufficio Stampa