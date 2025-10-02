(ARC) Lignano: Fedriga, bene esame Governo trasferimento Terrazza a mare

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Trieste, 2 ott – “Siamo molto soddisfatti che il Consiglio dei
ministri abbia deciso di esaminare questa sera lo schema di
decreto legislativo riguardante le norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione concernenti il trasferimento dallo
Stato alla Regione della Terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro.
Nel ringraziare la presidente Meloni, cogliamo questa occasione
per ricordare che i lavori per la riqualificazione e il
rifacimento di questo simbolo del turismo in Friuli Venezia
Giulia stanno andando avanti nel pieno rispetto delle tempistiche
previste”.
Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga.
“L’obiettivo – sottolinea Fedriga – ? di riconsegnare alla nostra
comunit? e ai tanti turisti che affollano la localit? balneare
buona parte dell’immobile totalmente rinnovato e ampliato per la
stagione balneare del 2026”.
“La riqualificazione della Terrazza a mare, resa possibile dai 16
milioni di euro di fondi regionali e Pnrr, permetter? alla citt?
– conclude il governatore – di riavere finalmente una struttura
attrezzata per ospitare nuovi spazi anche di carattere ricreativo
e culturale”.
