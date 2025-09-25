Close Menu
giovedì 25 Settembre 2025
Save the date: Rendiconto sociale INPS 2024

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Buongiorno,
venerdì 26 settembre 2025, alle ore 10:00, presso l’Accademia Formazione INPS, a Palazzo Mazzoni, in Via Carlo Spinola, 11 – Roma (RM) sarà presentato il Rendiconto sociale INPS Regione Lazio, Anno 2024.
Saranno presenti: Gabriele Fava, Presidente INPS, Roberto Ghiselli Presidente CIV INPS, Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Maurizio Soru Presidente del Comitato regionale INPS Lazio, Vincenzo Damato Direttore regionale INPS Lazio, Nunzia Minerva, Direttrice del coordinamento metropolitano INPS di Roma. Parteciperanno, inoltre, rappresentanze Istituzionali, organizzazioni sindacali e datoriali.

