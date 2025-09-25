(ACON) TERZIARIO. DI BERT (FP): CON DDL 61 PASSO AVANTI DECISIVO

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 (ACON) Trieste, 25 set – “Un importante passo avanti verso una
revisione organica delle norme che regolano commercio e turismo,
settori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del
territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza,
efficienza e competitivit?. In un contesto come quello del Friuli
Venezia Giulia, dove il turismo rappresenta una risorsa
strategica e il commercio un motore di sviluppo territoriale,
questa nuova disciplina intende valorizzare le potenzialit? del
territorio, prevedendo misure concrete che incentivano la
competitivit?, la digitalizzazione e la qualit? dei servizi
offerti”.
Queste le parole che il consigliere regionale Mauro Di Bert, a
nome del gruppo “Fedriga presidente” affida a una nota di
commento del disegno di legge 61, (Codice regionale del commercio
e del turismo), “provvedimento che si propone di razionalizzare e
semplificare la regolamentazione vigente, offrendo un quadro
normativo pi? coerente e sistematico, in grado di favorire sia le
imprese sia gli enti pubblici operanti nei comparti del commercio
e del turismo”.
“Una semplificazione – prosegue Di Bert – che non solo facilita
l’azione amministrativa, riducendo tempi e oneri burocratici, ma
incrementa anche la certezza del diritto, un elemento cruciale
per attrarre investimenti e stimolare nuove iniziative
imprenditoriali”.
“Questa revisione complessiva mira proprio a mettere ordine e
chiarezza riducendo la frammentazione normativa e facilitando
l’operato degli addetti ai lavori. E sappiamo – conclude il
capogruppo di Fp – come, in un percorso di crescita e sviluppo,
l’efficienza amministrativa possa davvero fare la differenza”.
