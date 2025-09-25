(ACON) TERZIARIO/1. II COMM: VERSO UN NUOVO CODICE, 134 MLN EURO PER DUE ANNI

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

cooperative di comunit? nella II Commissione consiliare

presieduta da Stefano Balloch (FdI). E lo si ? fatto attraverso

l’illustrazione di due progetti di legge, uno giuntale, l’altro a

firma di tutti i consiglieri delle Opposizioni, Andrea Carli (Pd)

e Massimo Moretuzzo (Patto per le Autonomie-Civica Fvg) in

primis. Gli approfondimenti degli argomenti avverranno nella

seduta in calendario per luned? prossimo, 29 ottobre, con le

audizioni dei portatori di interesse.

‘Il disegno di legge 61 – ha intanto spiegato l’assessore

regionale alle Attivit? produttive, Sergio Emidio Bini –

rappresenta un grande lavoro di semplificazione, primo dei sei

pilatri su cui si fonda: partendo da 14 leggi, per 567 articoli e

29 regolamenti, si ? giunti a un unico Codice di 143 articoli e a

7 regolamenti, con un regolamento dedicato solo al turismo. Tali

dati evidenziano il lavoro svolto per un comparto, quello del

terziario, di grande importanza e in fortissima crescita,

solitamente normato in maniera disgiunta: commercio da una parte,

turismo dall’altra. Invece il provvedimento in esame rappresenta

un caso unico a livello nazionale, tant’? che ci ? stato chiesto

di illustrarlo a Roma a Confcommercio’.

Il ddl mantiene le linee contributive principali con delle novit?

per quanto riguarda il commercio, per il quale sono previste tre

nuove linee: per i negozi di prossimit? nei centri storici; per

le zone di indebolimento commerciale, che i Comuni dovranno

individuare e poi, con la Regione, realizzare una serie di

interventi; per le attivit? e i locali storici, che sono gi?

riconosciuti ma non beneficiano di aiuti puntuali. Sempre in

merito alle linee contributive, ne ? prevista una nuova per i

consorzi turistici, mentre a PromoTurismoFVG sono dedicate altre

due linee: una per i percorsi ciclabili a valenza turistica, con

finanziamenti per la manutenzione degli stessi, e un’altra per i

cammini.

Bini ha quindi illustrato il pilastro che ritiene pi? innovativo:

il masterplan (mappatura) e l’urbanistica commerciale. ? stato

mutuato uno strumento che ha funzionato per le aree produttive

dismesse, vale a dire il masterplan, con il quale sono state

mappate le zone in questione. Il ddl 61 si propone di effettuare

lo stesso procedimento con gli esercizi di vendita, soprattutto

relativamente alla grande distribuzione, la pi? impegnativa da un

punto di vista urbanistico.

In una prima fase saranno mappate le strutture di metratura

superiore ai 400 metri quadrati, creando la base per una migliore

pianificazione del settore e del suo sviluppo, finalizzato ad

evitare il consumo di suolo. Saranno necessari indicativamente

dai 12 ai 16 mesi perch? sar? un lavoro minuzioso. In tal modo,

verranno superati i Piani di settore per gli insediamenti di

strutture medie e grandi, che saranno di fatto coordinati dalle

indicazioni previste nel masterplan. Saranno anche individuate,

di concerto con i singoli Comuni, le aree di particolare

indebolimento commerciale e i centri storici, che non coincidono

necessariamente con le zone urbanistiche A e B dei centri

cittadini.

Inoltre, sar? effettuato l’upgrade della gestione dei distretti

del commercio. Ci? che sino ad oggi ? mancato, per Bini, ? il

coordinamento generale, quindi il provvedimento interverr? anche

nella gestione dei distretti del commercio per individuare le

azioni di rilancio locale, seppure inserite in un contesto

regionale.

Passando all’urbanistica commerciale, si ? pensato a come

stimolare i negozi di vicinato o di prossimit?. Si ? gi? tentato

dando la possibilit? ai Comuni di abbassare l’imposizione fiscale

– ha ricordato Bini – ma tale strumento non ha funzionato molto,

quindi si ? deciso di agire con dei bandi dedicati a contributi

per l’avvio di nuova attivit? che prevederanno sia l’abbattimento

degli oneri fiscali connessi alle nuove aperture e ai canoni di

affitto, sia il sostegno per le spese di gestione, incluse quelle

a copertura degli stipendi di dipendenti e collaboratori. Tali

finanziamenti verranno erogati attraverso i bandi, direttamente

alle partite Iva.

In merito all’abbattimento dei canoni di affitto, l’assessore ha

precisato un distinguo: nelle aree di indebolimento commerciale

si interviene solo per particolari classi merceologiche, definite

con delibera della Giunta regionale. Invece, per i Comuni sotto i

5.000 abitanti, si prevede l’abbattimento fino a due anni per

tutte le classi merceologiche. Il progetto dispone inoltre anche

dei contributi mirati per il restauro e la conservazione dei

locali riconosciuti storici e inseriti all’interno dell’elenco

regionale, con un vincolo di mantenimento degli stessi per cinque

anni.

L’assessore si ? soffermato, quindi, sull’introduzione del

criterio di premialit? per gli esercizi commerciali che

aderiscono al circuito della Carta famiglia, richiesto da diversi

sindaci e finalizzato a sostenere i nuclei bisognosi. Il ddl

introduce anche il riconoscimento di alcune premialit? per le

cooperative di comunit? che rendono servizi aggiuntivi rispetto

al classico negozio, soprattutto nei piccoli paesi.

Passando al tema del turismo lento, Bini ha ricordato la presenza

di sette cammini riconosciuti e di cinque percorsi ciclabili

premiati anche a livello internazionale. Non esiste una gestione

organizzata di tali infrastrutture, quindi si interverr?

ulteriormente per finanziare la manutenzione delle ciclovie e dei

cammini. Saranno inoltre sostenute le strutture ricettive

collocate lungo i percorsi ciclabili e i cammini a valenza

turistica e sar? mantenuto il voucher TUReSTA che, ha confermato

l’assessore, sta dando soddisfazioni notevoli: a fronte di un

finanziamento, in questi anni, di circa 6 milioni di euro, dal

2021 al 2025 si sono registrate oltre 73.000 richieste.

Quanto ai consorzi turistici, ? stato precisato che anche qui

manca una regia unica e dunque ai nove consorzi regionali verr?

dedicato un canale contributivo ad hoc. Al contempo, si ? deciso

di approvare un piano operativo di marketing che dovr? essere

adottato da tutti i consorzi e le reti di impresa del Fvg per

ragioni di uniformit?.

In merito alla classificazione degli alberghi e delle strutture

ricettive, che per Bini rappresenta un altro pilastro sfidante

del ddl, ? stato detto che l’attuale non sempre coincide con la

qualit?. Perci? si ? deciso di recepire una classificazione

europea gi? esistente, basata su parametri molto semplici e

chiari. Viene inoltre data la possibilit? alle strutture di

aderire a una seconda classificazione, volontaria e migliorativa,

gestita da PromoTurismoFVG (le cui finalit?, tra l’altro sono

riviste e aggiornate nel ddl) e consentir?, qualora si aderisca,

di far parte del circuito promozionale di PromoTurismoFVG stessa

e, nel contempo, di accedere a delle premialit? a livello di

bandi.

‘Non pi? tardi di ieri – ha poi reso noto – alle categorie del

commercio ? stato chiesto di creare un codice deontologico a cui

aderire, specie per evitare aumenti ingiustificati dei prezzi. Il

progetto ? tutto in itinere’.

Riguardo alla tassa di soggiorno, il rappresentante della Giunta

ha spiegato che si tratta di una tassa comunale di scopo, per cui

si lascia ai Comuni la libert? di decidere di adottarla e come

utilizzarla. Tale intervento si pone in un’ottica di

semplificazione, concedendo maggiore libert? ai Comuni, e

prevedendo soltanto una percentuale massima del 50% per quanto

riguarda gli investimenti. Con una modifica alla legge regionale

18/2015, la tassa rimarr? sempre di competenza della direzione

Autonomie locali e rester? nell’ambito della finanza locale.

Il ddl introduce, infine, su stimolo dei sindacati, la premialit?

per le imprese che applicano i contratti nazionali di

riferimento, al fine di penalizzare i contratti pirata e,

pertanto, applicando il contratto nazionale di riferimento, si ha

diritto a una premialit?. Ha infine comunicato l’istituzione del

tavolo del commercio, con l’obbligo di riunirsi almeno una volta

all’anno, in occasione del quale tutti gli stakeholder potranno

discutere in merito all’andamento del terziario. Non ultima, la

dotazione finanziaria iniziale del provvedimento, che ammonta a

134 milioni di euro, suddivisi in 66 milioni nel 2026 e 68 nel

2027.

