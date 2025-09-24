(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
UniPg protagonista alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 con conferenze e presentazioni dedicate ad architettura, storia e paesaggio
L’Università degli Studi di Perugia partecipa attivamente alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, la manifestazione culturale promossa dal Ministero della Cultura e dal Consiglio d’Europa che ogni anno celebra il valore della memoria storica, artistica e paesaggistica del nostro continente.
Sabato 27 settembre 2025, l’Ateneo sarà al centro di due importanti appuntamenti, che uniscono ricerca scientifica e valorizzazione del patrimonio culturale:
Villa del Colle del Cardinale (Perugia) – ore 17:30
Il professor Paolo Belardi, ordinario di Composizione architettonica e urbana all’Università degli Studi di Perugia, terrà la conferenza dal titolo “Ex antiquо: costruire sul costruito”. Introdotto dalla direttrice scientifica del complesso monumentale, Ilaria Batassa, il docente affronterà il tema della sostenibilità architettonica come eredità profondamente radicata nella tradizione italiana, presentando opere e progetti in cui il “nuovo” dialoga con l’esistente.
Castello Bufalini (San Giustino, PG) – ore 21:00
Nell’ambito della stessa cornice, sarà presentato il volume “Terre d’acqua. La rete idrica dell’Alta Valle del Tevere dalla cartografia di Leonardo alle proprietà dei Bufalini” (Volumnia Editore, 2024), a cura di Veruska Picchiarelli e Francesca Mavilla. L’iniziativa vedrà la partecipazione, tra gli altri, del professor Fabio Fatichenti dell’Università degli Studi di Perugia e della Società Geografica Italiana, che interverrà a sottolineare il legame tra conoscenza scientifica, territorio e valorizzazione del paesaggio.
A seguire, sarà proiettato il video “Il Giardino segreto di Castello Bufalini dai documenti al 3D”, realizzato da Lucia Bertoglio, David Eleuteri e Francesca Mavilla.
Entrambe le iniziative sono ad accesso libero e gratuito.
Perugia, 24 settembre 2025
[cid:0338abf3-02be-463f-908a-b6e1f639d835]
Ufficio Stampa, WEB, Social Media, Comunicazione Interna, SEM SEO Specialist
Area Comunicazione e Brand Management – Rettorato
Università degli Studi di Perugia
Piazza Università, 1
06123 Perugia
http://www.unipg.it
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA