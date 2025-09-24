Republika Srpska: si conclude la sessione straordinaria dell’Assemblea nazionale, Mirsad Duratović destituito

Sarajevo – Si è conclusa questa sera la ventiseiesima sessione straordinaria dell’Assemblea nazionale della Republika Srpska. Durante i lavori, il vicepresidente dell’Assemblea nazionale Mirsad Duratović è stato destituito, mentre Nina Bukejlović è stata eletta nuovo vicepresidente del Parlamento per il Circolo bosniaco, su proposta dei deputati dell’SNSD.
L’Assemblea nazionale ha inoltre eletto due nuovi vicepresidenti del governo della Republika Srpska. Anđelka Kuzmić, attuale Ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e della Gestione delle Risorse Idriche, assumerà il ruolo di Vice Primo Ministro per il popolo croato, mentre Alen Šeranić, Ministro della Salute e della Protezione Sociale, diventerà Vice Primo Ministro per il popolo bosniaco.
I lavori della ventiseiesima sessione straordinaria sono stati conclusi dal Presidente dell’Assemblea nazionale della Republika Srpska, Dott. Nenad Stevandić, segnando un importante rinnovamento delle cariche istituzionali all’interno dell’ente.