Giustizia, Bisa (Lega): Modernizzarla non è interesse di parte ma dovere verso Paese

Wed 24 September 2025 Giustizia, Bisa (Lega): Modernizzare giustizia non è interesse di parte ma dovere verso Paese
Roma, 24 set. – “Il provvedimento che siamo chiamati a discutere tocca aspetti fondamentali del nostro sistema giudiziario e risponde a tre grandi priorità: il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, il rafforzamento dell’organico della magistratura con attenzione alla sorveglianza penitenziaria e il rispetto delle garanzie europee in materia di indennizzi per violazione della durata ragionevole dei processi. Non stiamo parlando solo di norme tecniche, ma di fiducia dei cittadini dello Stato di diritto. La Lega ha sempre fatto proprie le battaglie per accelerare i processi, rafforzare il sistema penitenziario e tutelare i diritti degli italiani. Modernizzare la giustizia non è un interesse di parte, ma un dovere verso l’intero Paese”.
Così la deputata della Lega Ingrid Bisa esprimendo voto favorevole alla conversione del decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia.
