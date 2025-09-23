Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Nvidia investe fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI per l’infrastruttura AI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
NVIDIA
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

Nvidia, il gigante statunitense dei chip, ha annunciato un massiccio investimento fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI. L’accordo rientra nel piano di OpenAI di costruire data center per l’intelligenza artificiale (AI) che costeranno centinaia di miliardi di dollari e che sfrutteranno i processori Nvidia.

Le due aziende hanno dichiarato che OpenAI svilupperà data center AI con una potenza di almeno 10 gigawatt, che saranno dotati di milioni di GPU (Graphic Processing Unit) targate Nvidia. L’investimento iniziale, che utilizzerà i sistemi di nuova generazione Vera Rubin, dovrebbe essere operativo nella seconda metà del 2026.

Con questo investimento, Nvidia si unisce a una serie di partner di alto profilo di OpenAI. Tra gli investitori che hanno recentemente partecipato a un round di finanziamento da 500 miliardi di dollari, figurano nomi come Microsoft, con cui OpenAI ha un accordo strategico, Thrive Capital e SoftBank.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha sottolineato il decennale rapporto di collaborazione tra le due aziende, definendo questa partnership “il prossimo passo avanti: l’implementazione di 10 gigawatt per alimentare la prossima era dell’intelligenza artificiale”. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha aggiunto che “l’infrastruttura di elaborazione sarà la base per l’economia del futuro”.

La notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato: le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre il 4%, raggiungendo un massimo storico. L’investimento in OpenAI si aggiunge ad altri recenti impegni di Nvidia, tra cui l’acquisizione di una partecipazione di 5 miliardi di dollari in Intel e un investimento da 700 milioni di dollari nella startup britannica di data center Nscale.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl