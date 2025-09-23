Nvidia investe fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI per l’infrastruttura AI

Nvidia, il gigante statunitense dei chip, ha annunciato un massiccio investimento fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI. L’accordo rientra nel piano di OpenAI di costruire data center per l’intelligenza artificiale (AI) che costeranno centinaia di miliardi di dollari e che sfrutteranno i processori Nvidia.
Le due aziende hanno dichiarato che OpenAI svilupperà data center AI con una potenza di almeno 10 gigawatt, che saranno dotati di milioni di GPU (Graphic Processing Unit) targate Nvidia. L’investimento iniziale, che utilizzerà i sistemi di nuova generazione Vera Rubin, dovrebbe essere operativo nella seconda metà del 2026.
Con questo investimento, Nvidia si unisce a una serie di partner di alto profilo di OpenAI. Tra gli investitori che hanno recentemente partecipato a un round di finanziamento da 500 miliardi di dollari, figurano nomi come Microsoft, con cui OpenAI ha un accordo strategico, Thrive Capital e SoftBank.
Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha sottolineato il decennale rapporto di collaborazione tra le due aziende, definendo questa partnership “il prossimo passo avanti: l’implementazione di 10 gigawatt per alimentare la prossima era dell’intelligenza artificiale”. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha aggiunto che “l’infrastruttura di elaborazione sarà la base per l’economia del futuro”.
La notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato: le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre il 4%, raggiungendo un massimo storico. L’investimento in OpenAI si aggiunge ad altri recenti impegni di Nvidia, tra cui l’acquisizione di una partecipazione di 5 miliardi di dollari in Intel e un investimento da 700 milioni di dollari nella startup britannica di data center Nscale.