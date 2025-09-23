INVITO STAMPA – Presentazione Cerimonia Premio Panathlon Club Brescia 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Invito Stampa
Gentile collega,
Venerdì, 26 settembre, alle ore 9.30, nella Sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto, è in
programma la conferenza stampa di presentazione dei dettagli della cerimonia di
premiazione del Premio Panathlon Giovani 2025, promosso con la collaborazione di
Provincia e Comune di Brescia e Ufficio Scolastico Territoriale e finalizzato alla promozione
dell’attività sportiva fra gli studenti, vista come momento formativo della persona. Circa 300
i ragazzi coinvolti nell’iniziativa, pensata per valorizzare giovani che, con serietà e impegno,
riescono a conciliare lo sport con le esigenze di studio e formazione.
Saranno presenti:
– Tommaso Brognoli, consigliere provinciale delegato allo Sport
– Laura Schiffo, presidente del Panathlon Club Brescia
– Rodolfo Garofalo, past president del Panathlon Club Brescia
– Ezio Luterotti, vicepresidente del Panathlon Club Brescia
– Marco Bazzani, vicepresidente del Panathlon Club Brescia
– Ottavio Dusi, consigliere regionale del Panathlon Club
