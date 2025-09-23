Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Guterres: la creazione dello Stato di Palestina è un diritto, non una ricompensa

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Antonio Guterres
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito con forza che la sovranità nazionale è un diritto legittimo del popolo palestinese e non una concessione o una “ricompensa”. Parlando a una conferenza internazionale di alto livello, Guterres ha avvertito che negare la statualità palestinese equivarrebbe a fare un “regalo agli estremisti di tutto il mondo”.

Definendo la situazione attuale come “intollerabile” e “in peggioramento di ora in ora”, il capo delle Nazioni Unite ha sottolineato che l’unica via per la pace in Medio Oriente è la soluzione dei due Stati, che porterebbe alla creazione di uno Stato di Palestina indipendente e sovrano all’interno dei confini del 1967, con Gerusalemme come capitale condivisa.

Guterres ha inoltre rinnovato il suo appello per un “cessate il fuoco immediato e permanente”, per il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e per garantire un pieno accesso agli aiuti umanitari. Ha sottolineato che “nulla può giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese o qualsiasi forma di pulizia etnica”.

Le sue parole arrivano in un momento di crescente supporto internazionale per il riconoscimento della Palestina. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il riconoscimento di Parigi, e si prevede che altri paesi come Belgio, Andorra, Lussemburgo, Malta e San Marino faranno lo stesso. Australia, Canada, Regno Unito e Portogallo hanno già compiuto questo passo, ribadendo l’importanza del principio dei due Stati per garantire la pace e la sicurezza di entrambi i popoli. Attualmente, 152 dei 193 Stati membri dell’ONU riconoscono la Palestina come Stato.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl