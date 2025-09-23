Close Menu
Al Policlinico di Palermo impiantati su quattro pazienti i dispositivi cocleari di ultima generazione

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo si conferma centro di eccellenza
per la chirurgia della sordità.
Nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Professore Salvatore
Gallina sono stati impiantati su quattro pazienti i nuovi dispositivi *Nexa
*che offrono una *maggiore qualità del suono* e caratteristiche
tecnologiche innovative.
*A effettuare gli interventi è* stato il Professore Francesco Dispenza che
sottolinea: “Essere tra i primi centri in Italia ad adottare questa
tecnologia significa offrire ai nostri pazienti il meglio disponibile oggi
nel campo della riabilitazione uditiva, garantendo un ritorno all’ascolto
sempre più naturale e vicino all’esperienza dell’udito fisiologico”.
Il Policlinico è *Centro di Riferimento Regionale per la chirurgia della
sordità* e si colloca tra i primi centri in Sicilia per numero di
interventi sull’orecchio.
Negli ultimi anni è stata raggiunta una media di *25 impianti cocleari
all’anno*, un dato che testimonia l’esperienza consolidata e i volumi
operatori significativi, che hanno ridotto in maniera considerevole
l’emigrazione dei pazienti verso altre Regioni.
La Direttrice generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia
Furnari, commenta: “L’impianto dei nuovi dispositivi cocleari conferma
l’impegno concreto dell’AOUP nell’adozione di tecnologie all’avanguardia
per garantire a tutti i pazienti le migliori opzioni terapeutiche
disponibili, garantendo un servizio sanitario di qualità e accessibile a
tutti. Ringrazio il professore Gallina, il professore Dispenza e tutto il
personale dell’ospedale per l’ottimo lavoro svolto”.
Dott.ssa Tiziana Lenzo
Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico

