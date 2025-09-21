Close Menu
Trending
domenica 21 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Europa

Ursula von der Leyen: “Autonomia energetica totale dell’Europa è irrealistica e indesiderabile”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Ursula von der Leyen
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che l’obiettivo dell’Unione Europea non è una completa autosufficienza energetica, definendo un’indipendenza totale dai mercati globali come “irrealistica e indesiderabile”. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista all’alleanza di giornali europei LENA, inclusa la testata Welt am Sonntag.

Von der Leyen ha risposto a una domanda su un presunto accordo per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti per un valore di 750 miliardi di dollari. Ha spiegato che la cifra si riferisce a un periodo di quattro anni e non è vincolante, sottolineando che spetta alle singole aziende europee decidere autonomamente i loro acquisti.

La strategia energetica dell’UE, ha spiegato la presidente, si basa su due pilastri: l’aumento della produzione interna di energia pulita e lo sviluppo di una vasta rete di approvvigionamento internazionale. Petrolio, GNL e, in futuro, idrogeno continueranno a far parte del mix energetico. In questo contesto, gli Stati Uniti sono visti come un “partner affidabile” e un elemento cruciale della strategia di diversificazione.

Von der Leyen ha inoltre specificato che l’UE deciderà autonomamente in merito a eventuali dazi su India e Cina, in risposta a una domanda sulle richieste del presidente statunitense Donald Trump. Ha ricordato l’accordo commerciale raggiunto il 27 luglio con Trump, in cui l’UE ha accettato di vietare le importazioni di energia russa e di acquistare risorse energetiche americane in cambio di dazi ridotti su beni europei.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl