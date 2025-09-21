Close Menu
#CONTIENE FOTO# ROMA – PROSEGUE LA STRETTA DEI CARABINIERI CONTRO I BORSEGGIATORI. COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA I CARABINIERI ARRESTANO 18 PERSONE PER FURTO. FERMATA NEL CORSO DEI CONTROLLI ANTIBORSEGGIO TENTA DI CORROMPERE CARABINIERI

Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA  PROSEGUE LA STRETTA DEI CARABINIERI CONTRO I BORSEGGIATORI.
COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA I CARABINIERI ARRESTANO
18 PERSONE PER FURTO.
FERMATA NEL CORSO DEI CONTROLLI ANTIBORSEGGIO NELLA METRO COLOSSEO, TENTA
DI CORROMPERE I CARABINIERI OFFRENDO LORO 1600 EURO IN CONTANTI.
DENUNCIATA PER ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.
ROMA  Prosegue la stretta contro i borseggi da parte dei Carabinieri del
Comando Provinciale di Roma, per garantire la sicurezza e contrastare i
reati contro il patrimonio ai danni dei numerosi turisti e non solo,
presenti nella Capitale.
Negli ultimi giorni sono state 18 le persone arrestate, gravemente indiziate
di aver borseggiato turisti stranieri e rubato allinterno di negozi
nellarea Termini.
In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato in
flagranza, nei pressi della fermata Barberini della linea A, due cittadini
romeni di 23 e 19 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze
dellordine, sorpresi subito dopo essersi impossessati con destrezza di
denaro contante appartenente a un viaggiatore.
Poche ore prima, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea hanno
arrestato, alla fermata Colosseo della linea B, un cittadino georgiano di
39 anni, anchegli senza fissa dimora e gravato da precedenti, sorpreso a
sottrarre un telefono cellulare a un giovane passeggero romano. Il bene è
stato immediatamente recuperato e restituito alla vittima.
Ancora alla fermata Colosseo, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria
hanno denunciato a piede libero due donne di origine rom di 23 anni,
entrambe senza fissa dimora e già note per reati contro il patrimonio.
Controllate dai militari, sono state trovate in possesso di 1.660 euro in
contanti, ritenuti provento di attività di borseggio, somma sequestrata. Una
delle due, dopo aver ammesso lorigine illecita del denaro, ha anche tentato
di offrirlo ai Carabinieri nel tentativo di garantirsi limpunità, venendo
quindi denunciata anche per istigazione alla corruzione.
I Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato invece
tre giovani cubani in via del Plebiscito, sorpresi dopo aver sottratto uno
smartphone a un turista americano approfittando della calca alla fermata. Il
cellulare è stato recuperato e immediatamente restituito alla vittima.
I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, durante un servizio
antiborseggio in centro storico, hanno fermato in via dei Condotti due
giovani donne romene, bloccate subito dopo aver sottratto 400 euro in
contanti dal marsupio di una turista cinese, utilizzando un cappellino di
paglia per occultare i movimenti.
Poco dopo, in via del Corso, gli stessi militari hanno arrestato un
cittadino cubano di 55 anni e un cittadino peruviano di 71, sorpresi in
flagranza mentre asportavano da un negozio di abbigliamento capi per un
valore di circa 1.000 euro, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio.
Infine, in piazza Colonna, hanno arrestato tre cittadine bulgare, di 20, 29
e 32 anni, colte sul fatto allinterno di un esercizio commerciale subito
dopo aver rubato la borsa di una turista americana, che era stata
momentaneamente appoggiata sul passeggino del nipote.
I Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno arrestato un 47enne
italiano, sorpreso subito dopo aver asportato denaro dalla cassa di un
centro di formazione in Largo Toniolo.
La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire anche una
modica quantità di hashish, destinata alluso personale, oltre a 5.000 euro
in contanti, somma di cui luomo non ha saputo giustificare la provenienza.
I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti in via Gioberti, su
richiesta delladdetto alla sicurezza di un negozio. Giunti rapidamente sul
posto, hanno fermato una 29enne peruviana sorpresa con alcuni capi di
abbigliamento appena asportati dallesercizio commerciale, dopo aver rimosso
le placche antitaccheggio.
Alla donna è stato inoltre notificato lordine di allontanamento dalla Zona
a tutela rafforzata Esquilino, disposto con ordinanza prefettizia.
I Carabinieri della Stazione Piazza Dante, hanno arrestato un cittadino
marocchino di 65 anni, dopo averlo visto asportare una borsa poggiata allo
schienale di una sedia di un ristorante, di proprietà di una turista
siciliana. La donna ha sporto denuncia ed è rientrata subito in possesso
della borsa.
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante hanno
arrestato un cittadino del Marocco di 31 anni, che in Largo Gaetana Agnesi è
stato notato mentre avrebbe asportato lo zaino di una turista messicana.
A seguito di un altro servizio, questa volta a bordo di autobus, gli stessi
militari hanno bloccato e poi arrestato un cittadino georgiano classe 75,
senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dellordine, che proprio
sotto gli occhi dei militari ha asportato il cellulare ad un italiano che
andava al lavoro.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza
definitiva.
210925
____________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

