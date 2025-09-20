(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
MAXI CONTROLLI DEI CARABINIERI A LAURENTINO 38, CECCHIGNOLA E
VIGNA MURATA.
UNA PERSONA DENUNCIATA PER FURTO E ATTIVITA COMMERCIALI SANZIONATE PER PIU
DI 14.000 EURO.
ROMA I Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola, insieme ai militari
della Compagnia Roma Eur hanno svolto un servizio coordinato di controllo
del territorio che ha interessato i quartieri Laurentino 38, Cecchignola e
Vigna Murata, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma,
dott. Lamberto Giannini, condivise nellambito del Comitato Provinciale per
lordine e la sicurezza pubblica.
Allesito dellarticolata attività, supportata dai Carabinieri Motociclisti
del Nucleo Radiomobile di Roma, da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro,
del N.A.S. di Roma e del Gruppo Carabinieri Forestale, è stata denunciata
una persona a piede libero per furto e sono state sanzionate 5 attività
commerciali per una somma superiore ai 14.000 euro.
In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola hanno
denunciato una donna di 35 anni, di origine peruviana e residente a Roma, in
quanto gravemente indiziata di furto aggravato. È stata fermata in un centro
commerciale, dopo aver asportato capi di abbigliamento vari da alcuni
negozi. La refurtiva è stata recuperata e restituita.
Per quanto riguarda le attività commerciali, unitamente a personale del
N.A.S. di Roma, i Carabinieri hanno sanzionato una pasticceria per la
mancata e non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure di
autocontrollo HACCP e una rosticceria per inadeguatezze strutturali. Elevate
sanzioni amministrative pari a 2.000 euro.
Un bar è stato oggetto di un controllo anche da parte dei Carabinieri del
N.I.L. di Roma. Al titolare è stata notificata una diffida a produrre la
documentazione obbligatoria relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R.,
visite mediche dei dipendenti e attestazioni della formazione dei lavoratori
in materia di salute, sicurezza e rischi connessi alle mansioni).
I Carabinieri del Gruppo Forestale di Roma hanno svolto mirati controlli
presso alcune attività commerciali della zona, accertando violazioni in
materia ambientale legate alla detenzione e allutilizzo di sacchetti di
plastica non conformi alla normativa vigente.
In un minimarket di via Sapori, i militari hanno contestato al titolare la
violazione dellart. 226 ter del D.Lgs. 152/2006, elevando una sanzione di
5.000 euro e disponendo il sequestro di 1,876 kg di sacchetti irregolari.
In un distinto intervento, presso un minimarket di viale dellEsercito, è
stata riscontrata la presenza di oltre 12 kg di sacchetti di plastica non
conformi. Anche in questo caso è stata comminata una sanzione amministrativa
di 5.000 euro e disposto il sequestro del materiale.
Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato oltre 100 persone
ed eseguito verifiche su 70 veicoli.
