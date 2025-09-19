Close Menu
Trending
venerdì 19 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Difesa

USA approvano la vendita di missili Javelin alla Polonia per 780 milioni di dollari

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

WASHINGTON, 19 settembre – Il Dipartimento di Stato americano ha dato il via libera a una potenziale vendita di sistemi missilistici anticarro Javelin alla Polonia, con un valore stimato di 780 milioni di dollari. Lo ha annunciato l’Agenzia per la Cooperazione alla Sicurezza del Pentagono.

Rafforzare un alleato NATO

L’accordo, secondo la nota del Pentagono, “sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un alleato della NATO che rappresenta una forza per la stabilità politica ed economica in Europa”.

La Polonia aveva presentato una richiesta formale per l’acquisto di 2.506 missili Javelin FGM-148F e 253 complessi di lancio. La fornitura è pensata per potenziare le capacità di difesa del Paese.

Migliorare la sicurezza e la capacità di difesa

La dichiarazione sottolinea che la vendita “migliorerà la capacità della Polonia di affrontare le minacce attuali e future, potenziando le sue attuali unità di lancio di comando e aumentando il suo inventario di difesa”. Ciò rafforzerà la sua capacità di proteggere il proprio territorio e di soddisfare i requisiti della NATO. Il Pentagono ha inoltre specificato che la Polonia sarà in grado di integrare facilmente questi sistemi nelle proprie forze armate.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl