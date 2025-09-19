USA approvano la vendita di missili Javelin alla Polonia per 780 milioni di dollari

WASHINGTON, 19 settembre – Il Dipartimento di Stato americano ha dato il via libera a una potenziale vendita di sistemi missilistici anticarro Javelin alla Polonia, con un valore stimato di 780 milioni di dollari. Lo ha annunciato l’Agenzia per la Cooperazione alla Sicurezza del Pentagono.
Rafforzare un alleato NATO
L’accordo, secondo la nota del Pentagono, “sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un alleato della NATO che rappresenta una forza per la stabilità politica ed economica in Europa”.
La Polonia aveva presentato una richiesta formale per l’acquisto di 2.506 missili Javelin FGM-148F e 253 complessi di lancio. La fornitura è pensata per potenziare le capacità di difesa del Paese.
Migliorare la sicurezza e la capacità di difesa
La dichiarazione sottolinea che la vendita “migliorerà la capacità della Polonia di affrontare le minacce attuali e future, potenziando le sue attuali unità di lancio di comando e aumentando il suo inventario di difesa”. Ciò rafforzerà la sua capacità di proteggere il proprio territorio e di soddisfare i requisiti della NATO. Il Pentagono ha inoltre specificato che la Polonia sarà in grado di integrare facilmente questi sistemi nelle proprie forze armate.