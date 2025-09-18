(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 POLIZIA DI STATO
QUESTURA DI RIMINI
Rimini, 18 settembre 2025
COMUNICATO STAMPA
Rimini: la Polizia di Stato trae in arresto un uomo in esecuzione di un ordine di custodia cautelare
Nella decorsa serata, durante un servizio di controllo del territorio, una volante dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un noto pluripregiudicato, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, disposto dall’autorità giudiziaria, in aggravamento ad una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva.