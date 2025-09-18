[INGV Comunicato stampa] NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2025 | Gli appuntamenti dell’INGV per conoscere il nostro pianeta

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Ufficio Stampa / Press Office

PressRelease/ComunicatoStampa

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2025 | Gli appuntamenti dell’INGV

per conoscere il nostro pianeta

Laboratori interattivi, talk, conferenze, giochi, seminari, visite guidate e trekking scientifici

accompagneranno curiosi e appassionati alla scoperta delle meraviglie e dei fenomeni che

governano la Terra

[Roma, 18 settembre 2025]

Il prossimo venerdì 26 settembre torna l’appuntamento con la Notte Europea

dei Ricercatori, l’iniziativa promossa fin dal 2005 dalla Commissione Europea

per promuovere l’incontro tra il grande pubblico e il mondo della ricerca

scientifica e stimolare il coinvolgimento di curiosi, appassionati ed esperti con

laboratori interattivi, giochi, visite guidate, mostre, seminari divulgativi, exhibit,

conferenze e dimostrazioni scientifiche dal vivo.

Anche quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) offre

un programma ricco di eventi su tutto il territorio nazionale.

Grazie ai Progetti Europei SCIENZA INSIEME-NET, SHARPER, BRIGHT-NIGHT,

SOCIETY reAGIAMO e STREETS, i ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto

racconteranno le meraviglie nascoste nelle Scienze della Terra, per un

appassionante viaggio alla scoperta del nostro Pianeta.

Di seguito il calendario dei GeoEventi INGV suddiviso per Regione, da Nord

a Sud.

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

26 settembre | Bologna | Area della Ricerca del CNR – Via Piero Gobetti, 101

dalle 17:30 | SOCIETY reAGIAMO

Exhibit >> UN PIANETA IN MOVIMENTO

Il nostro pianeta non sta mai fermo. Le zolle tettoniche si muovono continuamente,

creando oceani e montagne, causando terremoti ed eruzioni vulcaniche. Ma come

succede? Vieni a vederlo con i tuoi occhi.

Clicca qui per maggiori informazioni

Exhibit >> COME OSSERVIAMO IL NOSTRO PIANETA?

Che informazioni raccogliamo per capire meglio il pianeta su cui viviamo? Cosa

osservano i satelliti che orbitano intorno alla Terra? Come usiamo una telecamera

termica? Come misuriamo i gas emessi dal pianeta? Venite a scoprire come gli

strumenti ci permettono l’osservazione e il miglioramento delle conoscenze.

Clicca qui per maggiori informazioni

Exhibit >> L’ONDA TRAVOLGENTE

Come avvengono i maremoti? Vieni a scoprirlo con noi.

Clicca qui per maggiori informazioni

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

FERRARA

26 settembre | Ferrara | Piazza Castello

dalle 18:00 | SOCIETY reAGIAMO

Exhibit >> UN VIVACE PIANETA

Come si registrano i terremoti e che differenza c’è con una bomba? Potrete scoprire

come si generano i terremoti, vedere come li registriamo attraverso una stazione

sismica e come monitoriamo la microsismicità. Vi faremo vedere i registri sismici

dell’esplosione (controllata) di un ordigno bellico da poco fatto brillare. E che suono

emette un vulcano? Abbiamo reso udibile la voce di Stromboli. Venite a scoprire

quanto il pianeta su cui viviamo non stia mai fermo.

Clicca qui per maggiori informazioni

Exhibit >> I TERREMOTI A FERRARA: STORIA, EFFETTI ARCHITETTONICI E

MITIGAZIONE DEL DANNO

La città di Ferrara ha subito nel corso della sua storia numerosi eventi sismici, tra

cui i più recenti nel 2012. Tra i terremoti più devastanti si ricordano quelli del

novembre 1570, che causarono gravi danni ai principali edifici cittadini, come il

Castello Estense e la Cattedrale, e portarono alla quasi totale distruzione di altri,

tra cui la chiesa di San Giovanni e il Castel Nuovo. Oggi, grazie alla recente attività

di microzonazione sismica e alle ricerche in corso, condotte anche in collaborazione

con l’INGV, è possibile individuare strategie efficaci per ridurre i potenziali danni

legati al rischio sismico.

Clicca qui per maggiori informazioni

CESENA

26 settembre | Cesena | Biblioteca Malatestiana

dalle 18:00 | SOCIETY reAGIAMO

Exhibit >> TERREMOTI E DINTORNI

Esperimenti interattivi, immagini e pubblicazioni per scoprire insieme il mondo dei

terremoti: cosa sono, come si studiano e perché è importante conoscerli.

Un’occasione per adulti e bambini di vivere la scienza da vicino, fare domande e

divertirsi imparando.

Clicca qui per maggiori informazioni

ONLINE

26 settembre

dalle 18:00 | SOCIETY reAGIAMO

Podcast >> ALTRO CHE MAPPAMONDO

Prima puntata del podcast “Altro che mappamondo”, un’esplorazione del nostro

pianeta e dei tanti modi in cui lo studiamo per accompagnare alla scoperta di

fenomeni e sensori, dati e modelli, rischi e persone fino là, dove nasce la passione per

le Scienze della Terra.

LIGURIA

26 settembre | La Spezia | PIN – Via Armando Diaz, 2

dalle 9:00 | SCIENZA INSIEME NET in collaborazione con SOCIETY

Laboratori didattico-scientifici >> GIOCHIAMO CON LE SCIENZE MARINE

Sette laboratori tratteranno le scienze marine da molteplici punti di vista:

cambiamenti climatici, specie aliene, specie animali e vegetali di pregio da

proteggere, inquinamento marino e buone pratiche di protezione civile.

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

L’iniziativa, organizzata da INGV sede di Lerici e La Nave di Carta aps ha il

patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione dell’Assessorato alla Ricerca.

I laboratori sono a cura di MA.RE Associazioni in Rete, il coordinamento che

raggruppa enti ed associazioni spezzine che operano per divulgare e valorizzare la

cultura del mare, le scienze marine e la protezione ambientale.

Consigliato: ragazzi delle scuole secondarie di I grado

Evento su prenotazione: http://www.navedicarta.it o per e-mail a

26 settembre | La Spezia | PIN – Via Armando Diaz, 2

dalle 20:30 | SCIENZA INSIEME NET in collaborazione con SOCIETY

Incontro con gli esperti >> UN SORSO DI SCIENZA

Serata conviviale (con drink analcolico) dedicata alla ricerca e alle scienze del

mare. Una dozzina tra ricercatori e ricercatrici di INGV, CNR, ENEA, NATO STOCMRE, UNIFI e Norwegian University of Science and Technology animeranno tavoli

tematici e dialogheranno con il pubblico su: ecologia marina, fenomeni

meteomarini nel Mar Ligure, intelligenza artificiale, la ricerca in Antartide, le

microplastiche, le variazioni del livello marino, la geologia marina, il riscaldamento

del mare, il clima, gli oceani extraterrestri e la carriera del ricercatore. Apertura

musicale dei DisMent: rock per la scienza ore 19:30.

L’iniziativa, organizzata da INGV sede di Lerici e La Nave di Carta aps ha il

patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione dell’Assessorato alla

Ricerca.

Evento su prenotazione: http://www.navedicarta.it o per e-mail a

27 settembre | La Spezia | Molo Italia – Punto di ritrovo: Largo Michele

Fiorillo, 2

dalle 17:30 | SCIENZA INSIEME NET

Teatro scienza >> SULLE ROTTE DI LUIGI FERDINANDO MARSILI

Una produzione di Cantiere Obraz per INGV (Drammaturgia A. Comanducci; con

M. Cioni, P. Ciotti, A. Comanducci e T.D. Harris – Assistenza Tecnica D. Cinelli).

Passeggiata Urbana Teatrale alla scoperta della biografia L.F. Marsili scienziato,

viaggiatore, diplomatico, soldato, collezionista, studioso e pioniere della

Oceanografia. Un’occasione per riflettere sul nostro rapporto con il pensiero

scientifico e sull’importanza degli Oceani nel nostro pianeta.

L’iniziativa, organizzata da INGV sede di Lerici e La Nave di Carta aps ha il

patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione dell’Assessorato alla

Ricerca.

Evento su prenotazione: http://www.navedicarta.it o per e-mail a

27 settembre | La Spezia | Molo Italia – Faro rosso

dalle 21:00 | SCIENZA INSIEME NET

Osservazione del cielo >> LE STELLE SOPRA IL MARE

Il Gruppo di Astronomia Digitale accompagnerà il pubblico nell’osservazione del

cielo illustrando i principali punti di riferimento utili all’orientamento anche

durante la navigazione. Con i telescopi sarà possibile osservare corpi celesti come

Saturno.

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L’iniziativa, organizzata da INGV sede di Lerici e La Nave di Carta aps ha il

patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione dell’Assessorato alla

Ricerca.

Evento

prenotazione:

http://www.navedicarta.it

e-mail

Programma completo degli appuntamenti SCIENZA INSIEME NET in

allegato.

PressRelease/ComunicatoStampa

TOSCANA

22 settembre | Firenze | Palazzo Strozzi Sacrati – Sala Pegaso

dalle 10:00 | BRIGHT-NIGHT

Focus >> BRIGHT ONES: PROSPETTIVE DI INCLUSIVITÀ DALLA RICERCA

A partire dal tema di Bright 2025, Ones, dedicato all’inclusione come valore

fondante di una scienza che si prende cura delle persone, delle relazioni, dei

territori, dell’ambiente, l’incontro sarà un momento di confronto e di incontro fra il

mondo della ricerca e realtà attive nel territorio. Intervengono le ricercatrici e i

ricercatori delle università e degli enti partner di Bright, e rappresentanti delle

associazioni e realtà che operano sui temi dell’inclusione. Modera la giornalista

Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio.

L’incontro è aperto al pubblico. Tra gli interventi previsti, Silvia Giansante

(assegnista di ricerca INGV) proporrà una riflessione dal titolo “Oltre il mito del

ricercatore ideale: scienza come comunità”.

Clicca qui per maggiori informazioni

26 settembre | Pisa | Sede INGV – Via Cesare Battisti, 53

dalle 8:30 | BRIGHT-NIGHT

Percorso per gli studenti >> TERRA INQUIETA

La Sezione di Pisa dell’INGV accoglierà nella propria sede due classi delle scuole

secondarie di secondo grado “Marconi” di Pontedera per un percorso

multidisciplinare tra terremoti e vulcani.

Clicca qui per maggiori informazioni

26 settembre | Pisa | Piazza Santa Caterina

dalle 16:00 | BRIGHT-NIGHT

Laboratorio aperto >> QUANDO IL PIANETA PARLA: I VULCANI RESPIRO

DELLA TERRA

L’INGV di Pisa guiderà i visitatori in un percorso in cui, tra esperimenti ed esperienze

inclusive, verranno mostrati il fascino e la complessità dei vulcani, una delle

manifestazioni più spettacolari della vitalità del nostro pianeta.

Clicca qui per maggiori informazioni

26 settembre | Pisa | Piazza Santa Caterina

alle 16:00 | BRIGHT-NIGHT

Talk della scienza >> KOLUMBO: IL VULCANO SOMMERSO A LARGO DI

SANTORINI

Nel cuore dell’Egeo, nascosto sotto il mare, si trova Kolumbo, un vulcano

sottomarino poco conosciuto ma tuttora attivo. Vi racconteremo la sua grande

eruzione del 1650, il suo impatto su Santorini e il contributo dell’INGV di Pisa per la

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

valutazione della pericolosità vulcanica ad esso associata. Seminario a cura di

Matteo Cerminara, ricercatore della Sezione INGV di Pisa.

Clicca qui per maggiori informazioni

26 settembre | Pisa | Piazza Santa Caterina

dalle 18:20 | BRIGHT-NIGHT

Talk della scienza >> VULCANI NELLA SCIENZA E NELLA SOCIETÀ

Tra gli elementi naturali, i vulcani sono i più spettacolari. Affascinanti e pericolosi,

da sempre sono luoghi attraversati e popolati, anche quelli più remoti, anche quelli

più distruttivi. La comprensione delle dinamiche eruttive, quindi, non è soltanto

oggetto della ricerca scientifica, ma diventa una necessità della collettività. Se da

una parte gli scienziati si approcciano allo studio dei Vulcani con strumenti e

tecnologie sempre più sofisticate, dall’altra parte, le comunità che li abitano o li

attraversano, ci “parlano”, ne traggono ispirazione, li osservano, e imparano a

difendersi. In questo intervento, verranno mostrate alcune delle “connessioni” che si

creano “naturalmente” tra chi studia i vulcani e chi li “vive”. Vulcani e Territorio (es.

Guatemala; Cile; Campi flegrei), Vulcani e Arte (es. l’artista contemporanea

Caterina Sbrana), Vulcani e MondoScuola (es. come divulgare la Scienza in maniera

quantitativa). Seminario a cura di Claudia D’Oriano, ricercatrice della Sezione INGV

di Pisa.

Clicca qui per maggiori informazioni

MARCHE

26 settembre | Ancona | Piazza Roma e vie del centro

dalle 17:00 | SHARPER

Dimostrazioni interattive >> GEOSCIENZA: SCOPRIRE TERREMOTI, VULCANI

E SICUREZZA QUOTIDIANA

Gli esperti INGV racconteranno la Terra e i suoi fenomeni naturali: terremoti,

vulcani e rischio sismico. Attraverso attività interattive, esperienze guidate e

momenti di confronto, si esplorerà il funzionamento dei terremoti, il loro

monitoraggio e le azioni da adottare per proteggersi. I visitatori troveranno

materiali informativi e verranno presentati alcuni studi sulla sismicità del

territorio, per una conoscenza accessibile a tutti, dal pubblico curioso agli studenti,

accompagnata da strumenti per comprendere questi fenomeni sul territorio.

LAZIO

26-27 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Presentazione delle attività >> LA SALA SISMICA DI ROMA

Collegamento con la Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami di Roma dove

sarà possibile vedere in tempo reale gli eventi registrati dalla Rete Sismica

Nazionale. Sarà possibile anche vedere come funziona una stazione sismica.

Consigliato: per tutti

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

26-27 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio didattico >> SISMOLAB-3D

Verrà presentato il Laboratorio di Sismica a Riflessione, un’infrastruttura dell’INGV

finalizzata ad archiviare, processare e interpretare dati di sottosuolo come profili

di sismica a riflessione, analizzare pozzi e produrre modelli geologici 2D e 3D del

sottosuolo per analisi geologiche, sismologiche e sismotettoniche.

Consigliato: da anni 14

26-27 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio didattico >> EFFETTI DI SITO

Il Laboratorio ESITO si occupa di studiare l’amplificazione sismica e altri effetti

connessi al terremoto. Vi faremo conoscere e comprendere gli effetti di sito con delle

illustrazioni e dei filmati di eventi sismici avvenuti in passato e ricreare di persona

il fenomeno attraverso dei piccoli esperimenti da svolgere al nostro corner insieme

al personale del Lab.

Consigliato: da anni 7

26-27 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

18:30, 19:30, 20:30, 21:30 e 22:30 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio didattico >> GIUSEPPA E IL DRAGO TREMOTTO

Come spiegare il terremoto ai bambini? Come insegnare loro i comportamenti

salvavita? Attraverso la storia di Giuseppa e il drago Tremotto, un teatrino

giapponese e un draghetto-marionetta che fa scomparire i dolcetti.

Attività per bambini.

26-27 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio >> VULCANI ESPLOSIVI

Affrontiamo in modo divertente e inconsueto argomenti riguardanti la vulcanologia

e il rischio vulcanico. Attraverso l’uso e la manipolazione di diversi materiali, i

bambini hanno la possibilità di familiarizzare con concetti scientifici quali la

struttura dell’interno del vulcano, l’edificio vulcanico, le due principali eruzioni

vulcaniche e l’impatto di queste sul territorio.

26-27 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Esperimenti hands-on / gioco scientifico >> SPACE MEMORY

Il gioco Space Memory INGV prende spunto dal famoso Memory® di Ravensburger,

un gioco composto da cartoncini quadrati illustrati e uguali a coppie. Lo Space

Memory INGV è costituito da 24 coppie di carte che raffigurano vari elementi del

Sistema Solare e da un poster-guida dove sono riportati tutti gli elementi del gioco.

27 settembre | Roma| Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

18:30, 19:30, 20:30, 21:30 e 22:30 | SCIENZA INSIEME NET

Esperimenti hands-on / gioco scientifico >> SCUOTIQUIZ

ScuotiQuiz è il gioco che ti farà tremare… ma solo dal divertimento! Pensato per

bambini, ragazzi e anche adulti, ti sfida a rispondere a quiz su vulcani, terremoti e

tsunami. Si gioca comodamente con il tuo smartphone, imparando tantissime cose

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

mentre ti diverti. Chi risponde correttamente e più velocemente scala la classifica e

conquista il podio finale!

27-28 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Talk >> SPEED DATE SCIENTIFICO

Le ricercatrici e i ricercatori di NET Village saranno a tua disposizione per

rispondere alle domande e, attraverso racconti e approfondimenti, trasmetterti la

loro grande passione per la scienza! Per l’INGV parteciperanno sul tema

Meteorologia Spaziale la Dott.ssa Lucilla Alfonsi e la Dott.ssa Roberta Tozzi, sul

tema Vulcani il Dott. Massimo Ranaldi, sul tema Terremoti la Dott.ssa Maria Grazia

Ciaccio.

27 settembre | Rocca di Papa (RM) | MUGEOS – Museo di Geoscienze di Rocca

di Papa

17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10 e 19:30 | SCIENZA INSIEME NET

Seminari scientifici tematici

Seminari scientifici tematici sulle Scienze della Terra in cui parleremo di:

Osservazione della Terra dallo Spazio, Clima e cambiamenti climatici, innalzamento

del livello marino, Sorveglianza vulcanica in Italia, Il monitoraggio dei Colli Albani,

i Campi Flegrei, Sorveglianza sismica in Italia e Pericolosità.

Consigliato: da anni 10

Attività su prenotazione: museoroccadipapa.ingv.it

27 settembre | Rocca di Papa (RM) | MUGEOS – Museo di Geoscienze di Rocca

di Papa

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 e 21:00 | SCIENZA INSIEME NET

Visite guidate del MuGeos, il Museo di Geoscienze dell’INGV a Rocca di Papa

I visitatori saranno accompagnati da divulgatori esperti attraverso un percorso

tematico focalizzato su vulcani, terremoti e ambiente.

Consigliato: da anni 5

Attività su prenotazione: museoroccadipapa.ingv.it

27 settembre | Rocca di Papa (RM) | MUGEOS – Museo di Geoscienze di Rocca

di Papa

dalle 19:30 | SCIENZA INSIEME NET

Osservazione del cielo >> GUARDARE IL CIELO PER CAPIRE LA TERRA

Guardare il cielo per capire la Terra. I ricercatori dell’INGV guideranno, con un

telescopio di 11 pollici, l’osservazione degli oggetti celesti che, a seconda delle

condizioni meteo, potranno comprendere Luna, nebulose planetarie, stelle doppie e

ammassi stellari. Nel caso in cui la copertura nuvolosa non permetta l’osservazione

sarà offerto il seminario “Meteoriti e interno della Terra”.

Consigliato: da anni 5

Attività su prenotazione: museoroccadipapa.ingv.it

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

27 settembre | Rocca di Papa (RM) | MUGEOS – Museo di Geoscienze di Rocca

di Papa

17:00, 18:00, 19:00 e 20:00 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio per bambini >> IL PIANETA DELLA FAVOLE

I ricercatori racconteranno ai visitatori più piccoli fantastiche favole sui misteri che

avvolgono i fenomeni naturali del nostro Pianeta come i vulcani.

Consigliato: 3-7 anni

Attività su prenotazione: museoroccadipapa.ingv.it

27 settembre | Rocca di Papa (RM) | MUGEOS – Museo di Geoscienze di Rocca

di Papa

17:00 e 19:00 | SCIENZA INSIEME NET

Gioco scientifico >> SPACE MEMORY

Il gioco Space Memory INGV prende spunto dal famoso Memory® di Ravensburger,

un gioco composto da cartoncini quadrati illustrati e uguali a coppie. Lo Space

Memory INGV è costituito da 24 coppie di carte che raffigurano vari elementi del

Sistema Solare.

Consigliato: da anni 5

Attività su prenotazione: museoroccadipapa.ingv.it

27 settembre | Rocca di Papa (RM) | MUGEOS – Museo di Geoscienze di Rocca

di Papa

18:00 e 20:00 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio per bambini >> VULCANI ESPLOSIVI

Questo laboratorio usa elementi della quotidianità, come il cibo, per costruire un

modello di edificio vulcanico da cui è facile imparare per similitudine. Nel corso del

laboratorio i bambini avranno la possibilità di familiarizzare con concetti scientifici

quali la struttura dell’interno del vulcano, l’edificio vulcanico, le due principali

tipologie di eruzione vulcanica e l’impatto di queste sul territorio.

Consigliato: da anni 5

Attività su prenotazione: museoroccadipapa.ingv.it

27 settembre | Rocca di Papa (RM) | MUGEOS – Museo di Geoscienze di Rocca

di Papa

18:00 e 20:00 | SCIENZA INSIEME NET

Gioco scientifico >> VULCANI DI CARTA

Laboratorio esperenziale per i bambini in età prescolare. Un modo diverso e

divertente per avvicinarsi al mondo affascinante dei vulcani. e dei rischi naturali. I

bambini saranno guidati attentamente alla realizzazione del loro fantastico

vulcano di carta ed a liberare la loro fantasia in un gioco di colori ed allegria.

Consigliato: 3-5 anni

Attività su prenotazione: museoroccadipapa.ingv.it

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

27 settembre | Rocca di Papa (RM) | Rocca di Papa

Escursione dalle 15:00 alle 17:00 circa. Appuntamento alle ore 14:45 a

piazza Giuseppe di Vittorio, loc. Campi d’Annibale, Rocca di Papa (RM) |

INGV e A.E.A. LATIUM VOLCANO A.P.S.

Trekking Scientifico >> GEO-SENTIERO ESCURSIONISTICO VIA SACRA

Il percorso geo-naturalistico ad anello inizia e termina ai Campi d’Annibale (Rocca

di Papa). E’ lungo 3 Km con un dislivello di 150 m e si sale verso Monte Cavo lungo

l’antica Via Sacra e si giunge al belvedere dal quale osserveremo il versante W-SW

del Distretto Vulcanico dei Colli Albani; spaziando dai laghi vulcanici fino alla costa

Tirrenica, ove si possono scorgere Circeo e Isole Ponziane.

Consigliato: da 10 anni

Attività su prenotazione: https://forms.gle/kZdYugyjF4mtVhYN8

Programma completo degli appuntamenti SCIENZA INSIEME NET in

allegato.

ABRUZZO

26 settembre | L’Aquila | Palazzo dell’Emiciclo

dalle 11:00 | SHARPER

Conferenza per le scuole >> AURORE, BLACKOUT E GPS IMPAZZITI:

BENVENUTI NEL METEO SPAZIALE

Il Sole è una stella viva, e a volte si arrabbia! Quando le sue “eruzioni” raggiungono

la Terra, il nostro campo magnetico ci protegge, ma può anche essere disturbato. Il

risultato? Aurore polari mozzafiato, ma anche guasti ai satelliti, interferenze nelle

comunicazioni e GPS impazziti. Capire il “meteo spaziale” è cruciale per convivere

con il nostro potente Sole. Sei pronto a scoprire il suo lato nascosto? Unisciti a noi!

La conferenza si chiuderà con una sfida a squadre a colpi di quiz e rompicapo, per

imparare divertendosi.

Attività su prenotazione online fino a esaurimento posti

Clicca qui per maggiori informazioni e per le prenotazioni

26 settembre | L’Aquila | Teatro Comunale Ridotto

dalle 10:00 | SHARPER

Spettacolo per le scuole >> KIRIKU’ E KARABA’

Attraverso la fiaba di Kirikù e Karabà, riscopriamo la curiosità e il coraggio della

ricerca scientifica. Come il protagonista, la scienza va oltre le apparenze per trovare

soluzioni a enigmi complessi. È un viaggio tra miti e natura per riflettere, con gli

occhi dei bambini e la mente degli scienziati, su temi importanti come la protezione

dell’ambiente e il valore dell’acqua.

Attività su prenotazione online fino a esaurimento posti

Clicca qui per maggiori informazioni e per le prenotazioni

26 settembre | L’Aquila | Teatro Comunale Ridotto

dalle 21:00 | SHARPER

Spettacolo per pubblico generico >> KIRIKU’ E KARABA’

Attraverso la fiaba di Kirikù e Karabà, riscopriamo la curiosità e il coraggio della

ricerca scientifica. Come il protagonista, la scienza va oltre le apparenze per trovare

soluzioni a enigmi complessi. È un viaggio tra miti e natura per riflettere, con gli

occhi dei bambini e la mente degli scienziati, su temi importanti come la protezione

dell’ambiente e il valore dell’acqua.

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

Attività su prenotazione online fino a esaurimento posti

Clicca qui per maggiori informazioni e per le prenotazioni

26 settembre | L’Aquila | Piazza Duomo/Corso Vittorio Emanuele

dalle 16:00 | SHARPER

Exhibit >> FEEL THE EARTH’S PULSE

Un percorso scientifico-divulgativo tra exhibit, video interattivi e attività divertenti.

Scopri come l’INGV “ascolta” ogni minimo sussulto della Terra con il più grande

sistema di monitoraggio sismico d’Europa per l’allerta tsunami delle coste del

Mediterraneo. Potrai assistere in tempo reale a come un terremoto viene registrato,

misurato e localizzato con precisione, concentrandoci anche su come i terreni

superficiali amplificano gli effetti delle onde sismiche e imparare a riconoscere e a

gestirne il rischio. Scoprirai come il campo magnetico terrestre ci difende dal Sole e

come viene monitorato costantemente, svelandone i misteri per proteggerci dai

fenomeni naturali.

Clicca qui per maggiori informazioni

Laboratorio >> STORIE DI TERREMOTI E MAREMOTI

Esplora le storie di terremoti e maremoti attraverso un laboratorio interattivo,

scoprendo con story maps gli eventi passati in Italia e nel mondo. Imparerai a

comunicare l’importanza della consapevolezza dei rischi e a proteggere te stesso e

la tua comunità.

Attività su prenotazione direttamente allo stand INGV

Clicca qui per maggiori informazioni

Gioco >> TROPOMAG: A CONOSCERE LA TERRA

Gioco da tavolo dell’INGV che esplora i complessi legami tra il campo magnetico

terrestre, l’atmosfera e il clima. Attraverso quiz tematici, offre a ragazzi e adulti

l’opportunità di approfondire la geofisica e i cambiamenti climatici insieme ai

ricercatori. È un modo divertente per stimolare la curiosità sui fenomeni che

influenzano il nostro pianeta.

Attività su prenotazione direttamente allo stand INGV

Clicca qui per maggiori informazioni

Gioco >> SCUOTIQUIZ

Gioco ideato dai ricercatori INGV che ti fa tremare dal divertimento! Rispondi a quiz

sui vulcani, terremoti e tsunami con il tuo smartphone, scala la classifica e conquista

il podio in una sfida all’ultimo battito!

Attività su prenotazione direttamente allo stand INGV

Clicca qui per maggiori informazioni

Gioco >> SPICE SPACE

Parti per un’avventura cosmica con il gioco a squadre dell’INGV! Conquista i pianeti

con logica e strategia, scoprendo che la Terra è un posto davvero unico. È un modo

divertente per imparare i segreti del nostro universo, superando anche prove su

terremoti, vulcani e aurore, mentre assembli il tuo Sistema Solare personale.

Attività su prenotazione direttamente allo stand INGV

Clicca qui per maggiori informazioni

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Attività per bambini/Laboratorio >> VULCANI DI CARTA

Un laboratorio unico dove i bambini diventano protagonisti e costruiscono il

proprio vulcano di carta! Guidati dai ricercatori INGV, scopriranno il mondo dei

vulcani e dei rischi naturali in modo divertente, tra creatività e allegria.

Attività su prenotazione direttamente allo stand INGV

Clicca qui per maggiori informazioni

PressRelease/ComunicatoStampa

CAMPANIA

26 settembre | Ariano Irpino (AV) | Greener Bar – Villa Comunale

dalle 18:00 | SCIENZA INSIEME NET

Aperiscienza >> LA NOTTE DELLE GEOSCIENZE

Percorsi didattici interattivi, talk e giochi con ricercatori e tecnici della Sezione

Irpinia dell’INGV, finalizzati ad aumentare la conoscenza scientifica, la

consapevolezza del rischio sismico e la capacità di ridurlo.

Programma completo degli appuntamenti SCIENZA INSIEME NET in

allegato.

26 settembre | Napoli | Piazza Municipio

dalle 18:00 | STREETS

Interactive Lab >> TERRA DINAMICA: I VULCANI NAPOLETANI. FOCUS SULLA

CALDERA DEI CAMPI FLEGREI

Si proporranno temi come la dinamica della Terra, con il suo incessante movimento

che provoca i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Il focus delle attività riguarderà i

vulcani napoletani e in particolare la caldera dei Campi Flegrei e il fenomeno del

bradisismo.

Potrai esplorare le meraviglie della Terra attraverso exhibit interattivi, video,

pannelli informativi e autentiche strumentazioni scientifiche. Un’esperienza

immersiva per scoprire come la scienza monitora e studia i vulcani, in un mix di

conoscenza e divertimento!

Clicca qui per maggiori informazioni

SICILIA

26 settembre | Palermo | Campus Università degli Studi di Palermo – Viale

delle Scienze – Piazzale di Ingegneria

dalle 18:30 | SHARPER

OpenLab >> VULCANI, TERREMOTI, AMBIENTE E GLI STRUMENTI

SCIENTIFICI CHE NE SVELANO I SEGRETI

Vieni a scoprire da vicino l’affascinante lavoro dei ricercatori sui fenomeni dinamici del

nostro pianeta. Saranno presentati i temi di ricerca relativi a terremoti, eruzioni, e al

monitoraggio di oceani e atmosfera. Potrai ammirare modelli che riproducono la

struttura interna della Terra, di un vulcano con dimostrazioni di degassamento

magmatico e di una faglia con un accelerometro che ne mostra i movimenti su schermo.

Un’esperienza interattiva ti permetterà anche di misurare la quantità di anidride

carbonica nel tuo respiro, per capire come questi strumenti sono fondamentali sia per

studiare i vulcani che per l’analisi dell’ambiente. Non mancheranno materiali

informativi e emozionanti video su terremoti e vulcani, con immagini mozzafiato

catturate sott’acqua e dall’alto con i droni. L’appuntamento sarà curato da Giorgio

Capasso, Sergio Bellomo, Angelo Battaglia, Laura Italiano, Loredana Napoli, Sergio

Scirè Scappuzzo.

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

PressRelease/ComunicatoStampa

Clicca qui per maggiori informazioni

26 settembre | Catania | Cortile Platamone

dalle 18.00 | SHARPER

Stand >> MONITORAGGIO VULCANICO AVANZATO PER ALLERTE SMART

Presso lo stand INGV sarà proposta un’attività interattiva che consentirà al

pubblico di scoprire come le tecniche di monitoraggio dei vulcani possano dialogare

con le tecnologie delle Smart Cities. L’iniziativa mostrerà in che modo l’integrazione

tra ricerca scientifica e innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare la

sicurezza dei cittadini e la comunicazione in tempo reale in situazioni di emergenza

vulcanica.

26 settembre | Catania | Piazza dell’Università

dalle 18.00 | SHARPER

Exhibit >> LA SISMOLOGIA E IL MARE

I ricercatori dell’Università di Catania in collaborazione con i ricercatori dell’INGVOE mostreranno i risultati delle recenti ricerche che evidenziano come, tramite i

segnali sismici, sia possibile monitorare lo stato del mare in termini di moto ondoso

e ricavare informazioni su eventi meteo-marini estremi come i Medicane.

Clicca qui per maggiori informazioni

Link utili:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

—-MC/SaSt

—–

Ufficio Stampa

Press Office

http://www.ingv.it

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV_press

ingv_press

INGV_press

ingv_press

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia