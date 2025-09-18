CONTIENE FOTO# ROMA – TRUFFA DELLE “TRE CAMPANELLE” AI DANNI DI TURISTI. CARABINIERI DENUNCIANO 7 PERSONE IN POCHI GIORNI. IDENTIFICATI DOPO POCHI MINUTI DALLA DENUNCIA, ERANO PRONTI A TRUFFARE ALTRE IGNARE VITTIME.

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA TRUFFA DELLE TRE CAMPANELLE AI DANNI DI TURISTI.
CARABINIERI DENUNCIANO 7 PERSONE IN POCHI GIORNI.
IDENTIFICATI DOPO POCHI MINUTI DALLA DENUNCIA, ERANO PRONTI A TRUFFARE ALTRE
IGNARE VITTIME.
ROMA I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno denunciato 7
persone per truffa ai danni di turisti.
Il pomeriggio del 15 settembre scorso, i Carabinieri hanno denunciato in
stato di libertà quattro persone – due cittadini macedoni di 27 e 49 anni,
una cittadina romena di 24 anni e una cittadina moldava di 25 anni –
ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una turista brasiliana
35enne che aveva denunciato di essere stata raggirata, pochi minuti prima,
in via delle Muratte, con il gioco delle tre campanelle, perdendo la somma
di 200 euro. I militari hanno immediatamente avviato le ricerche e,
attraverso la visione di un fascicolo fotografico redatto per loccasione,
la vittima ha riconosciuto i presunti autori.
Poco dopo, una pattuglia ha rintracciato due dei sospettati in via
Minghetti, in compagnia di altri due soggetti già noti per analoghe attività
illecite. I Carabinieri hanno sequestrato il materiale utilizzato per il
gioco e contestato nei loro confronti una sanzione amministrativa, con
contestuale ordine di allontanamento dal centro storico per 48 ore.
Nei confronti di uno dei denunciati, un 49enne, è stato inoltre notificato
il foglio di via obbligatorio dalla Capitale per la durata di 4 anni, emesso
dalla Questura di Roma.
Il pomeriggio del 17 settembre, invece, gli stessi Carabinieri del Comando
Roma Piazza Venezia, a seguito della denuncia presentata da una turista
turca di 28 anni che riferiva di essere stata raggirata con la truffa del
gioco delle tre campanelle sempre in via delle Muratte, perdendo la somma
di 600 euro, hanno identificato e rintracciato i tre presunti responsabili,
si tratta degli stessi 49enne macedone e 25enne moldava, questa volta
unitamente ad un 52enne macedone.
I tre sono stati denunciati allAutorità Giudiziaria per truffa mentre il
49enne è stato anche denunciato per inottemperanza al foglio di via
obbligatorio dalla Capitale per anni 4, emesso nei suoi confronti dalla
Questura di Roma.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di
colpevolezza con sentenza definitiva.
