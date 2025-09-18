Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

AMERICA’S CUP, PRIMA RIUNIONE DEL BOARD MINISTRO ABODI: BUON LAVORO AL COMITATO TECNICO DI GESTIONE

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 AMERICA’S CUP, PRIMA RIUNIONE DEL BOARD
MINISTRO ABODI: BUON LAVORO AL COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Si è svolta oggi a Roma la prima riunione dell’AC Venue Board della prossima America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. Del board, che sarà presieduto da Grant Dalton per New Zealand, faranno parte anche Mack Dalton, Leslie Ryan, Luis Saenz Mariscal e Mark Sheffield, mentre per il Governo sono stati designati il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, Mario Pozzi ed Eliana Ventola. Indicati, per il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi e per la società governativa Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. Oltre all’insediamento della nuova governance, la riunione è stata l’occasione per un aggiornamento e la condivisione dello stato di avanzamento del progetto sui lavori per Bagnoli, della legacy e di tutte le attività legate all’organizzazione dell’evento. È stato ribadito inoltre anche il forte impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl