(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 AMERICA’S CUP, PRIMA RIUNIONE DEL BOARD
MINISTRO ABODI: BUON LAVORO AL COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Si è svolta oggi a Roma la prima riunione dell’AC Venue Board della prossima America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. Del board, che sarà presieduto da Grant Dalton per New Zealand, faranno parte anche Mack Dalton, Leslie Ryan, Luis Saenz Mariscal e Mark Sheffield, mentre per il Governo sono stati designati il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, Mario Pozzi ed Eliana Ventola. Indicati, per il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi e per la società governativa Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. Oltre all’insediamento della nuova governance, la riunione è stata l’occasione per un aggiornamento e la condivisione dello stato di avanzamento del progetto sui lavori per Bagnoli, della legacy e di tutte le attività legate all’organizzazione dell’evento. È stato ribadito inoltre anche il forte impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti.
