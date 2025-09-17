Close Menu
CS Lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in città

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Comunicato Stampa
Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in città
Pordenone, 17/09/2025
Continuano i lavori per mettere a terra l’imponente opera di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e semaforica di Pordenone.
Per le prossime settimane sono in programma attività di scavo finalizzate a posare plinti e cavidotti in via Gere, via Tessitura, via Oslavia, via Burida, via Murri, via Candiani, via Falcade, via Claut, via Padre Marco D’Aviano, via Damiani e al Parcheggio Marcolin. Saranno posati esclusivamente i plinti in via Nuova di Corva, via Monte Cavallo, via di Mezzo, via Cappuccini e limitrofe, via Latisana, Largo Cervignano, via Pola, via Tolmezzo, via Lignano e limitrofe, via Amman.
«Per tutti questi lavori – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – non sono previste interruzioni della viabilità ma, qualora necessario, sarà possibile effettuare un temporaneo restringimento di carreggiata, mantenendo due corsie e doppio senso di marcia oppure istituendo il senso unico alternato a vista. Nel caso in cui il traffico risulti particolarmente sostenuto, è prevista la presenza di movieri. Non appena terminate le opere edili nelle varie vie – conclude Diomede – si procederà alla posa dei nuovi sostegni, dei nuovi corpi illuminanti, delle nuove linee di alimentazione e lo smantellamento dei vecchi impianti».

