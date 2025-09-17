Conferenza stampa Festival dell’acqua di Mirano – giovedì 18 settembre – ore 11.00

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 CONFERENZA STAMPA
INVITO
Giovedì 18 settembre 2025, ore 11.00
Villa Giustinian Morosini “XXV Aprile”, via Mariutto n. 1 – Mirano
PRESENTAZIONE “Festival dell’acqua –3^ edizione”
Giovedì 18 settembre alle ore 11.00 nella Villa Giustinian Morosini “XX Aprile”, via
Mariutto n. 1, sarà presentata la terza edizione del “Festival dell’acqua” di Mirano, organizzato
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ANBI Veneto, Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, A.R.G.A.V. e con la partecipazione di diversi enti e associazioni.
Dal 27 settembre al 4 ottobre 2025 si svolgeranno convegni, incontri, mostre, performance
teatrali, visite guidate e passeggiate che coinvolgeranno la cittadinanza, esperti e studiosi del
settore, enti di categoria regionali e professionisti per proseguire la riflessione sul valore di un bene
indispensabile per la vita umana e sulla necessità di tutelarlo sul piano globale e soprattutto locale.
Il Festival è patrocinato dalla Regione del Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia.
La presentazione è aperta alla cittadinanza.
Interverranno alla conferenza stampa:
– Tiziano Baggio, Sindaco di Mirano
– Federico Zanchin, presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
– Maria Francesca Di Raimondo, Assessora alle politiche per l’istruzione e la cultura
– Elena Spolaore, Assessora politiche ambientali, verde pubblico e risorse agricole
– Fabrizio Stelluto, presidente A.R.G.A.V.
Parteciperanno i rappresentanti degli enti e delle associazioni e degli istituti scolastici che
collaborano al Festival nonché rappresentanti delle istituzioni locali.
