Agenzia regionale 1144.25 ciliento_avvicendamento direzione marittima puglia

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 L’assessore Ciliento alla cerimonia di avvicendamento al Comando della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica
Nota dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, che questo pomeriggio ha partecipato alla cerimonia del passaggio di consegne del Comando della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica tra l’ammiraglio ispettore (CP) Vincenzo Leone e il contrammiraglio (CP) Donato De Carolis.
(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 L’assessore Ciliento alla cerimonia di avvicendamento al Comando della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica