CONTIENE FOTO E VIDEO# ROMA – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO TRANSNAZIONALE, SFRUTTAMENTO E INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE E ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI. OPERAZIONE DEI CARABINIERI COORDINATI DALLA PROCURA DI ROMA

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Link per scaricare il video:
https://we.tl/t-1anfWHe198
LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO
TRANSNAZIONALE, SFRUTTAMENTO E INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE E ALLO SPACCIO
DI STUPEFACENTI.
OPERAZIONE DEI CARABINIERI COORDINATI DALLA PROCURA DI ROMA – 11 PERSONE
FERMATE.
ANNUNCI SU INTERNET E PRESTAZIONI A DOMICILIO SOLO DOPO BONIFICI ISTANTANEI.
ROMA I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, a conclusione di una
complessa attività dindagine, diretta dai magistrati della Procura della
Repubblica di Roma, del dipartimento Criminalità diffusa e grave hanno
dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto del PM nei
confronti di 11 cittadini colombiani, gravemente indiziati, a vario titolo,
dei reati di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento
transnazionale, induzione e sfruttamento della prostituzione nonché spaccio
di sostanze stupefacenti.
Lattività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della
Compagnia di Roma Centro da aprile ad agosto scorsi, ha consentito di
raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine allesistenza di
unorganizzazione criminale composta esclusivamente da cittadini colombiani
che, ciascuno con proprio ruolo e incarico, avevano messo a punto un
collaudato sistema di reclutamento di giovanissime connazionali che, dalla
Colombia, venivano fatte giungere in Italia con la prospettiva di facili
guadagni, per poi essere subito avviate alla prostituzione, con lonere di
ripagare le spese sostenute dallorganizzazione per il loro viaggio, il
vitto e lalloggio in case-dormitorio disseminate nel quadrante est della
Capitale, rifornendole di stupefacenti da smerciare ai clienti che ne
facessero richiesta e traendo diretto vantaggio economico dalla loro
attività di meretricio e dalla cessione delle sostanze stupefacenti.
Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi indiziari circa
lesistenza di una sofisticata struttura organizzativa con al vertice un
dominus, da tutti chiamato Don Carlos, che con sua moglie e sua cognata,
considerate le matrone del gruppo, avrebbe amministrato una solida rete di
drivers, autisti, accompagnatori e protettori, a loro volta coordinati da
una vera e propria centrale operativa H24 preposta a curare ogni fase
dellattività di prostituzione porta-a-porta, dalla fissazione degli
appuntamenti allaccompagnamento delle ragazze presso hotel, ville e
abitazioni private, anche fuori Regione.
I Carabinieri hanno raccolto elementi indiziari circa il fatto che le donne
venivano anche rifornite di cocaina o tusi, nota come cocaina rosa, da
vendere ai clienti che, durante lincontro sessuale, ne avessero fatto
richiesta.
Ogni prestazione sessuale sarebbe stata obbligatoriamente rendicontata al
dominus, sul cui Iban arrivavano i bonifici dei clienti, come indicato dalle
donne ammaestrate in tal senso, le quali non potevano lasciare labitazione
del cliente fino alla conferma, da parte della centrale operativa,
dellavvenuta transazione.
Secondo le severe direttive impartite dal vertice, in caso di controllo in
strada delle forze dellordine, le giovanissime donne avrebbero dovuto
ingoiare immediatamente la cocaina, cripticamente chiamata Fiesta e
comunque mai avrebbero dovuto rivelare il loro reale domicilio o il motivo
della loro permanenza in Italia, al fine di impedire agli inquirenti di
ricostruire lintera filiera criminale e la base logistica definita La
Central – dellorganizzazione.
I gravi elementi indiziari raccolti durante lindagine hanno consentito di
ipotizzare che lorganizzazione criminale forniva assistenza legale in caso
di arresto di drivers o ragazze che si prostituivano, amministrati
meticolosamente con veri e propri turni lavorativi e di riposo settimanale,
provvedendo settimanalmente allaggiornamento delle foto intime delle
ragazze sui siti dincontri gestiti dal centralino.
Nel corso dell’indagine, tre persone sono state arrestate in flagranza per
detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e altre cinque sono state
denunciate, sequestrando quantitativi di marijuana, cocaina e cocaina rosa
per complessivi 12 g e 500 euro in contanti.
Durante lesecuzione del decreto del PM che dispone i fermi di indiziato di
delitto, le perquisizione e il sequestro preventivo dei passaporti, sono
stati complessivamente sequestrati, a risconto dell’attività: 19 g di
cocaina, 20 g di cocaina rosa, 112 g di marijuana, 4,5 g di MDMA, 7
bilancini e strumenti per il confezionamento, 19.670 euro, 2.659 dollari, 30
sterline e quelli che si ipotizza fossero i libri contabili del sodalizio,
documentando, nei vari domicili perquisiti, la presenza di una decina di
giovanissime cittadine colombiane e di vario materiale per l’esercizio
dell’attività di prostituzione.
I fermati sono stati tutti tradotti presso le case circondariali di Roma
Regina Coeli e Rebibbia, mentre la moglie di Don Carlos, rintracciata dai
Carabinieri di Torre del Greco nel comune in provincia di Napoli, in
compagnia di tre ragazze che si prostituivano, è stata associata al carcere
di Napoli-Secondigliano.
I Gip dei Tribunali di Roma, Tivoli e di Torre Annunziata, in sede di
udienza di convalida, hanno emesso per tutti ordinanza di custodia cautelare
in carcere, tranne per una donna madre di un bambino piccolo, la misura
cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
lindagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di
colpevolezza con sentenza definitiva.
160925
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Link per scaricare il video: