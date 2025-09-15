(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 *Università LUMSA, presentato il Lumsa University Africa Center (LUAC) *

*UNESCO: Nel 2050 un giovane su tre sarà africano*

*ICCROM: Con Piano Mattei formeremo giovani maestranze alla Fabbrica di San

Pietro *

*OCSE: Qualità sistema educativo africano ancora bassa *

*ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK: Cina e Russia? Noi ci sentiamo europei *

Si è svolta questa mattina presso l’aula Pia dell’Università LUMSA la

tavola rotonda “Educazione, competenze e crescita in Africa ed Europa”, una

riflessione sul ruolo crescente dell’Africa, destinata a divenire il

crocevia del mondo e fulcro strategico di molti equilibri mondiali e

un’occasione per illustrare l’attività del Lumsa University Africa

Center (LUAC).

I lavori sono iniziati con il saluto del *professor Bonini, rettore

dell’Università LUMSA*:

“Siamo molto lieti di aprire la nostra università a questo nuovo grande

interesse per l’Africa, con il nostro stile fatto di attenzione alle

persone ed è fatto di attenzione all’andata e al ritorno, non è mai un

percorso univoco ma un percorso reciproco. Le relazioni arricchiscono tutti

e quello che vogliamo testimoniare è proprio un’attenzione all’Africa, un

continente che rappresenta il futuro e il nostro presente”

Successivamente *Frediano Finucci*, giornalista, conduttore di *Omnibus* e

Caporedattore Economia ed Esteri del TG LA7, ha moderato il giro degli

interventi, dei quali vi proponiamo un estratto:

*Stefania Giannini, vicedirettore Generale dell’UNESCO per l’Educazione*

“Oggi abbiamo circa 450 milioni di giovani africani che – con formazione,

educazione di qualità e con la creazione di un ecosistema che non sia solo

legato all’istruzione primaria e secondaria – potranno diventare un

capitale umano e una risorsa per il continente, per lo sviluppo interno e

per il rapporto di autentico partenariato con il nord del mondo,

particolarmente con l’Europa, che ha una curva demografica invertita

rispetto a quella dell’Africa.

Il futuro del continente africano dipenderà, fondamentalmente, da questo

capitale di giovani. Sappiamo che entro il 2050 un giovane su tre nel mondo

sarà africano. Oggi 71 milioni di giovani africani non studiano, non

lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione e questo rappresenta

il 38% della popolazione dei giovani. Se guardiamo a questi dati solo il 9%

degli studenti dell’Africa subsahariana che avrebbero potenziale accesso

sono iscritti alle università contro un dato mondiale del 47% e un dato

europeo del 38%. Noi abbiamo pensato a un progetto semplice da descrivere

che abbiamo chiamato Campus Africa, una piattaforma di collaborazione che

abbiamo disegnato con il consenso di tutti gli Stati membri dell’Unesco e

che ha l’evidente obiettivo di collegare le istituzioni tra i differenti

confini intra continentali e intercontinentali”.

*Aruna Francesca Maria Gujiral, director-general ICCROM*

“Oggi abbiamo l’opportunità di annunciare un importantissimo progetto che è

stato da poco approvato grazie al sostegno della struttura del Piano Mattei

di Palazzo Chigi. Lavoreremo con quattro paesi africani (Kenya, Egitto,

Costa D’Avorio, Tunisia) e metteremo in pratica i principi base del Piano

Mattei: dialogo non unilaterale, non un insegnamento nord-sud, ma uno

scambio, un dialogo, un apprendimento comune e soprattutto una crescita

dell’umano. Grazie a una collaborazione fondamentale con la Fabbrica di San

Pietro che si occupa per l’appunto della Basilica, noi forniremo ai ragazzi

competenze tecniche di manutenzione e di maestrìa che impareranno qui in

Basilica: stucco, pietra, legno ecc. Opportunità concrete a livello

lavorativo, ma ci sarà anche una crescita personale dell’individuo

attraverso i principi di solidarietà e fratellanza. A tal proposito ci

tengo a dire che con l’Università LUMSA stiamo firmando un accordo per far

sì che questi ragazzi possano avere un’altra esperienza di condivisione:

oltre ai corsi di lingua anche altre opportunità che LUMSA e ICCROM stanno

definendo nel quadro di un protocollo d’intesa”.

*Federico Bonaglia, vicedirettore, Centro per lo Sviluppo, OCSE*

“Vorrei congratularmi con l’Università LUMSA per questa idea di creare un

centro che si focalizza sull’Africa, perché questo è il tema sul quale noi

come italiani, come europei, dobbiamo investire di più con un nuovo

approccio, una nuova mentalità, in un’ottica di partenariato tra uguali.

Davanti alla nota richiesta da parte delle imprese europee di trovare

lavoratori qualificati c’è quella meno nota della difficoltà per le imprese

africane di trovare lavoratori qualificati.

Noi abbiamo condotto alcune inchieste in vari paesi africani e ci siamo

resi conto che l’80% degli studenti delle scuole superiori aspira a una

professione altamente qualificata, ma solo l’8% di questi la trova. Il

secondo dato viene dal Sudafrica: il 76% delle imprese lamenta la

difficoltà di non trovare le competenze di cui hanno bisogno. Un altro

dato: la metà dei giovani impiegati in Africa ritiene di avere delle

competenze che non sono adeguate al lavoro che stanno facendo.

L’educazione in Africa ha fatto passi molto importanti, sicuramente i tassi

di completamento dell’istruzione primaria e secondaria sono migliorati

sensibilmente negli ultimi vent’anni con un aumento di 20 punti

percentuali: tre ragazzi su quattro riescono a completare un ciclo di

istruzione. Ma questa istruzione non è di qualità sufficiente: lo studente

medio africano rimane a scuola quasi sette anni, ma la qualità di quanto

apprende e quindi l’efficacia di produzione del sistema educativo è molto

più bassa e risulta essere di cinque anni.

Se tutti i bambini africani oggi dovessero frequentare la scuola e

acquisire il livello di competenze minimo richiesto, l’economia africana

crescerebbe di 22 volte tra qui e la fine del secolo. In Africa ci sono

delle opportunità, per realizzarle è necessario un partenariato nel quale

le istituzioni di formazione siano coinvolte accanto alle istituzioni di

formazione africane per migliorare la qualità tra l’offerta e la domanda di

competenze”.

*Lorenzo Ortona, vicario della Struttura di Missione-Presidenza del

Consiglio di attuazione del PIANO MATTEI*

“La formazione professionale è un aspetto fondamentale dell’azione del

Piano Mattei. Come si può da un lato fare formazione e aiutare il tessuto

imprenditoriale italiano ed europeo alla ricerca di alcuni mestieri che non

ci sono più e dall’altro non far passare il messaggio che stiamo togliendo

i cervelli migliori dall’Africa, che è l’ultima cosa che noi vorremmo fare

col Piano Mattei? In Africa stiamo lavorando sulla formazione in loca, una

formazione rivolta non al mercato europeo, ma al mercato africano. Penso ad

esempio al centro di formazione agricola lanciato al vertice con l’Algeria

a fine luglio. Per il nuovo centro Enrico Mattei, proprio la settimana

scorsa abbiamo fatto un’altra riunione con gli amici algerini con la

speranza che entro la fine dell’anno inizino i corsi per i formatori che

andranno a formare i nuovi addetti in un centro permanente che non si

rivolga solo all’Algeria ma a tutto il continente africano”.

*Cleophas Adrien Dioma, presidente esecutivo dell’ITALIA AFRICA BUSINESS

WEEK*

“Se tu chiedi a un giovane keniota o del Burkina dove vuole andare non ti

dirà mai Cina o Russia. Non sono le prime destinazioni che vengono in

mente perché vogliamo tutti venire in Europa. Il sogno è quello di venire

in Italia, in Francia, in Inghilterra. Il fatto che la Cina e la Russia

stiano arrivando in Africa è perché l’Europa non ci sta più arrivando nel

modo adeguato. Ragionare su questo non è banale, noi siamo ‘europei’ perché

parliamo il francese, l’inglese, il portoghese. Il cinese forse piano

piano qualcuno lo parlerà, ma non è la lingua che fa parte della

nostra cultura, del nostro approccio. Tra noi c’è un ponte naturale: chi

sta qui e chi sta lì, chi ha i figli qua e i genitori là, chi ama

l’Italia e ama il suo paese d’origine. Una realtà che permette di creare la

sinergia anche negli aspetti formativi. Formare giovani africani in Italia

significa avere degli ambasciatori del Made in Italy”.

Ha concluso gli interventi *l’ambasciatore Pietro Sebastiani, che in

qualità di direttore, ha illustrato le attività del LUMSA University Africa

Center (LUAC)*

“È un progetto nato da una spinta del rettore e del Consiglio di

amministrazione, volto a dare agli studenti della LUMSA una informazione

molto aggiornata e attuale sull’Africa che spesso ha un’immagine purtroppo

distorta. Lavoreremo su più fronti. Il LUAC sarà un centro molto

accogliente, non sarà riservato soltanto agli studiosi di ‘africanistica’

ma sarà aperto anche ad esperienze sul terreno dei nostri giovani, non solo

accademiche ma che permetteranno una conoscenza profonda delle realtà

locali, dal punto di vista dell’imprenditoria, della cultura, del

giornalismo e della politica. Io credo che ognuno debba contribuire alla

costruzione di un maggiore dialogo, perché in questo modo si può veramente

parlare una lingua comune, che è la lingua dell’educazione, della

formazione e che è alla base anche di quelli che sono i rapporti tra i

governi e i rapporti tra il sistema multilaterale”.

Il LUAC dell’Università LUMSA ha messo a bando 10 borse di studio per

partecipare alla LUAC Winter School, che si terrà a Nairobi (Kenya) presso

The Catholic University of Eastern Africa (Cuea) dal 14 febbraio al 1°

marzo 2026.