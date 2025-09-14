Close Menu
Rievocazioni: Rossi (FdI), “Patrimonio vivo della nostra identità. Maremma protagonista con Campagnatico e Grosseto”

Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

Grosseto, 14 settembre 2025 – “Le rievocazioni storiche sono patrimonio identitario, educativo e turistico del nostro Paese. Grazie alla legge approvata dal Parlamento e promossa dal governo Meloni, queste manifestazioni sono oggi finalmente riconosciute e tutelate, garantendo loro un futuro solido e sostenibile”. È quanto dichiara l’on. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, che oggi ha partecipato in Maremma a due eventi insieme al deputato grossetano di FdI Fabrizio Rossi e al presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera Mauro Rotelli.
La delegazione parlamentare è stata ricevuta a Campagnatico dal sindaco Elismo Pesucci, dal vice sindaco Alessandro Ulmi, dal consigliere Marco Cinelli e dai rappresentanti della Pro Loco, in occasione della 68ª edizione del Palio dei Ciuchi. Successivamente, a Grosseto, i parlamentari hanno preso parte alla 4ª edizione di “A Spasso nel Medioevo… sulle Orme del Grifone”, accolti in piazza di Nassirya dal vice sindaco Bruno Ceccherini, dall’assessore al Bilancio Simona Rusconi e da consiglieri comunali.
“Essere presenti oggi in Maremma – hanno sottolineato Rossi e Rotelli – significa riconoscere e valorizzare il lavoro di migliaia di volontari, associazioni e amministrazioni che mantengono vivo il legame con le nostre radici. Infatti, le rievocazioni non sono solo spettacolo, ma un autentico strumento di coesione sociale, sviluppo locale e valorizzazione del territorio”.

