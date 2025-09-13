Close Menu
Safina (PD): “Garantire la piena operatività civile dell’aeroporto di Birgi. No a penalizzazioni dallo sviluppo militare”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

Alla luce delle recenti dichiarazioni in merito alla nascita a Trapani-Birgi di un nuovo polo internazionale di addestramento dei caccia F-35, il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina interviene esprimendo preoccupazione per le possibili ricadute sul futuro dello scalo civile.

Chiediamo al governo regionale – dichiara Safina – di attivarsi immediatamente per ottenere dal Ministero della Difesa e, per quanto di competenza, dalla NATO, precise garanzie che l’incremento delle attività militari non comporti alcuna limitazione all’operatività dell’aeroporto civile di Birgi. Il territorio ha investito notevolmente su questo scalo, che rappresenta un asset fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della nostra provincia“.

Il parlamentare trapanese ribadisce inoltre l’esigenza di una visione strategica di lungo periodo per il sistema aeroportuale dell’Isola: “Riteniamo prioritario giungere quanto prima a un accorpamento degli aeroporti della Sicilia occidentale, così da poter garantire una programmazione condivisa e uno sviluppo coordinato. In questo quadro, lo scalo di Trapani deve poter crescere insieme a quelli di Pantelleria, Lampedusa e Palermo, valorizzando appieno le potenzialità del territorio“.

Safina conclude sottolineando come la tutela della vocazione civile di Birgi sia condizione imprescindibile per continuare a rafforzare il ruolo della Sicilia occidentale come porta di accesso strategica al Mediterraneo.

