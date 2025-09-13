(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Regionali: FdI inaugura sede comitato “Per Tomasi Presidente” a Grosseto, attesi ministri e dirigenti nazionali
Grosseto, 12 settembre 2025 – In vista delle elezioni regionali in Toscana, Fratelli d’Italia ha inaugurato stamani a Grosseto la sede del comitato elettorale provinciale “Per Tomasi Presidente”. All’iniziativa hanno partecipato il deputato grossetano Fabrizio Rossi, il commissario provinciale Mauro Rotelli, presidente della commissione ambiente e lavori pubblici della Camera, e i quattro candidati al Consiglio regionale per la circoscrizione di Grosseto: Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa e Simonetta Baccetti.
“Con Tomasi candidato presidente – hanno dichiarato Rossi e Rotelli – c’è finalmente la possibilità di dare una svolta epocale alla guida della Regione Toscana, dopo decenni di amministrazione Pd e centrosinistra. I nostri candidati rappresentano una squadra competente e radicata sul territorio, pronta a portare a Firenze la voce della Maremma”.
Nel corso dell’inaugurazione è stato inoltre annunciato l’arrivo a Grosseto di ministri, sottosegretari e dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia per sostenere la campagna elettorale: dal ministro della Cultura Alessandro Giuli al ministro della Salute Orazio Schillaci, fino alla responsabile tesseramento del partito Arianna Meloni, attesa il 22 settembre.
