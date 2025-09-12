Close Menu
Trending
venerdì 12 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Difesa

PEREGO (DIFESA) – PARTECIPAZIONE A STATI GENERALI DELLA DIFESA, SICUREZZA E SPAZIO.

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

“La difesa non è un costo, ma l’assicurazione sulla nostra libertà. E oggi più che mai, è il tempo del coraggio e della concretezza” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, intervenendo agli Stati Generali della Difesa, Sicurezza e Spazio, su delega del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, alla presenza delle più alte cariche politiche, militari e civili del settore a livello nazionale ed europeo.
Nel suo intervento al panel dedicato alla strategia europea, Perego ha sottolineato come l’Europa non possa più rimandare l’obiettivo di una difesa comune credibile, industrialmente solida e pronta ad affrontare minacce anche in nuovi domini come lo spazio e quello cyber “Per troppo tempo” sottolinea Perego “l’Europa ha fatto affidamento dell’ombrello americano, senza costruire una propria autonomia. Oggi, siamo già alle prese con un conflitto ibrido e invisibile, fatto di attacchi cyber e disinformazione, che si estende ai nuovi domini come lo spazio, la dimensione underwater e che colpisce anche l’opinione pubblica. Per questo dobbiamo prendere consapevolezza di questo nuovo scenario e reagire velocemente. Il tempo dei ragionamenti è finito. Difesa e sicurezza sono prerequisiti dello sviluppo economico e sociale dell’intero Continente, per la difesa della libertà e della democrazia. Senza questi presupposti, non può esistere nient’altro”.
Tra le eccellenze nazionali, ricorda Perego, “l’Italia è tra i pochi Paesi al mondo a disporre di una filiera spaziale completa, dai lanciatori ai satelliti, fino ai moduli orbitanti e, relativamente alla dimensione subacquea, la Nazione è in prima linea per la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine oltre che per lo sviluppo di normativa e tecnologia abilitante per operarvi con efficacia. L’Italia, è una potenza regionale con responsabilità crescenti nei confronti del Mediterraneo Allargato, del Nord Africa, del Sahel, dei Balcani, del c.d. Fianco Sud della NATO.”
“Difesa europea non significa sostituire l’Alleanza, ma completarla” conclude il Sottosegretario “Nessun Paese può vincere da solo. Servono velocità, unità e credibilità, perché senza deterrenza non esiste pace”.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl