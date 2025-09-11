COPPA ITALIA DELLE REGIONI 25: CLASSIFICHE AGGIORNATE

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 COMUNICATO STAMPA
COPPA ITALIA DELLE REGIONI.
SCARONI ALLUNGA. SALE PINARELLO.
(Roberto Pella, presidente di Lega Ciclismo, con Alessandro Pinarello miglior giovane a Pontedera. Photo Sprint Agency)
Scaroni allunga in testa alla Coppa Italia delle Regioni 2025 – Uomini dopo 9 prove.
Christian Scaroni (XDS Astana), sesto nell’appuntamento toscano, consolida la sua leadership: grazie ai 18 punti conquistati sale a quota 118 nella graduatoria individuale, allungando ulteriormente su Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Continua la crescita di Davide Piganzoli (Polti Visit Malta), che scavalca Alessandro Covi (UAE Team Emirates) e si porta al terzo posto della classifica generale.
La sfida tra team resta apertissima: la Polti Visit Malta prosegue la sua rincorsa al vertice, ma la VF Group Bardiani – CSF Faizanè difende la prima posizione grazie al quarto posto conquistato da Alessandro Pinarello, che regala alla squadra 19 punti fondamentali.
Mattia Bais (Polti Visit Malta) domina la classifica della combattività: i 20 punti incassati a Pontedera gli consentono di staccare nettamente tutti gli inseguitori. Stesso copione anche nei GPM, dove il trentino è l’unico tra i primi cinque a muovere la classifica, issandosi a quota 80 e consolidando la sua leadership.
Tra i giovani, è ancora giornata di scatti: Davide Piganzoli sale a 74 punti e tenta l’allungo sul diretto rivale Marco Frigo(Israel Premier Tech). Nella top 5 fa il suo ingresso Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani – CSF Faizanè), che con i 34 punti raccolti – frutto anche del quarto posto – si piazza subito in quarta posizione.
LE MAGLIE DI COPPA (https://legaciclismoprof.org/wp-content/uploads/2025/05/04_Presentazione-Maglie-e-Trofeo-2025.pdf)
** Classifica Individuale Uomini
Piazzamento Cognome e Nome Squadra Punteggio Totale
1 SCARONI Christian XDS ASTANA TEAM 118
2 CICCONE Giulio LIDL-TREK 98
3 PIGANZOLI Davide TEAM POLTI VISITMALTA 74
4 COVI Alessandro UAE TEAM EMIRATES XRG 64
5 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 60
6 ULISSI Diego XDS ASTANA TEAM 56
7 VELASCO Simone XDS ASTANA TEAM 54
8 CONCA Filippo ASD SWATT CLUB 50
9 COLNAGHI Luca VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 40
10 BUSATTO Francesco INTERMARCHÉ – WANTY 37
CLASSIFICA GIOVANI:
Piazzamento Cognome e Nome Squadra Punteggio Totale
1 PIGANZOLI Davide TEAM POLTI VISITMALTA 74
2 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 60
3 BUSATTO Francesco INTERMARCHÉ – WANTY 37
4 PINARELLO Alessandro VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 34
5 FINN Lorenzo Mark RED BULL – BORA – HANSGROHE 28
6 MARCELLUSI Martin VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 24
7 BARONCINI Filippo UAE TEAM EMIRATES XRG 23
8 MILAN Jonathan LIDL-TREK 20
9 BURATTI Nicolò BAHRAIN VICTORIOUS 17
10 DE CASSAN Davide TEAM POLTI VISITMALTA 15
CLASSIFICA A SQUADRE
Piazzamento Squadra Punteggio Totale
1 VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 222
2 TEAM POLTI VISITMALTA 199
3 ASD SWATT CLUB 72
4 SOLUTION TECH VINI FANTINI 46
5 MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 33
6 PETROLIKE 24
7 MBH BANK BALLAN CSB 22
8 S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK 10
9 BIESSE – CARRERA – PREMAC 5
10 GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA 5
Piazzamento Cognome e Nome Squadra Punteggio Totale
1 BAIS Mattia TEAM POLTI – VISIT MALTA 80
2 COVI Alessandro UAE TEAM EMIRATES XRG 47
3 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 30
4 SPREAFICO Matteo MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 30
5 SCARONI Christian XDS ASTANA TEAM 30
6 BAIS Davide TEAM POLTI – VISITMALTA 30
7 PINARELLO Alessandro VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 28
8 RACCANI Simone NAZIONALE ITALIANA 25
9 DIGNANI Filippo SAM – VITALCARE – DYNATEK 20
10 BAGATIN Christian MBH BANK BALLAN CSB 20
COMBATTIVITA’
Posizione Cognome Nome Squadra Punteggio finale
1 BAIS Mattia TEAM POLTI VISITMALTA 70
2 BATTISTELLA Simone EF EDUCATION – EASYPOST 30
3 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 30
4 BAIS Davide TEAM POLTI VISITMALTA 30
5 SBARAGLI Kristian SOLUTION TECH VINI FANTINI 30
6 ZOCCARATO Samuele TEAM POLTI VISITMALTA 27
7 COVI Alessandro UAE TEAM EMIRATES XRG 25
8 SPREAFICO Matteo MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 20
9 ULISSI Diego XDS ASTANA TEAM 20
10 TAROZZI Manuele VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 20
