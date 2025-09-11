Comunicato Stampa – Il Generale Del Monaco visita il Comando Stazione di Ustica.doc

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 11 settembre 2025
COMUNICATO STAMPA
IL GENERALE DEL MONACO COMANDANTE DELLA LEGIONE “SICILIA “
VISITA IL COMANDO STAZIONE DI USTICA
Il 9 settembre 2025, il Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione
Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di Ustica, per incontrare i militari
chiamati a rappresentare l’Arma in un contesto peculiare come quello dell’isola palermitana.
L’Alto Ufficiale accompagnato dal Generale di Brigata Luciano MAGRINI, Comandante
Provinciale di Palermo e dal Maggiore Andrea Maria ORTOLANI, Comandante della Compagnia
San Lorenzo, ha verificato le condizioni in cui opera il personale e il contesto ambientale in cui
vive. Nell’occasione ha ringraziato i militari per il loro operato, invitandoli a mantenere sempre alto
il livello di comportamento e professionalità che sono la cifra distintiva del Carabiniere.
Nel salutare il personale, ha stimolato i militari a proseguire a operare con passione, entusiasmo e
piacere, al fine di continuare a meritare la fiducia dei cittadini e vigilare sulla comunità affidata.
