(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Auto, Di Rubba (Lega): “Parole di Von der Leyen imbarazzanti, uccidono libertà e automotive”
Roma, 10 set – “Con le sue parole sul futuro dell’auto Ursula Von der Leyen conferma la deriva ideologica della Commissione europea. Parlare di un’unica ‘E-car europea’ significa condannare il settore dell’automotive a un destino di omologazione, privando milioni di cittadini della libertà di scelta. Questa non è transizione, è imposizione: dichiarazioni imbarazzanti che mettono a rischio l’intera filiera produttiva e le nostre imprese. La Lega continuerà ad essere in prima linea per fermare questo disegno pericoloso. L’Europa non può permettersi di cancellare la sua industria per inseguire un’ideologia scollegata dalla realtà”.
Così in una nota Alberto Di Rubba, responsabile Lega Automotive.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier