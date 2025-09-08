Scuola, chiarimento dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio sulla nota ai Dirigenti scolastici

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio chiarisce che la nota rivolta ai Dirigenti scolastici, diffusa dai media nelle ultime ore, era volta esclusivamente a salvaguardare le esigenze organizzative legate all’inizio dell’anno scolastico garantite da un funzionamento ottimale degli organi collegiali.
