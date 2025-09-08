Francia: crolla il governo Bayrou, Macron a un bivio

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

La politica francese è precipitata in una nuova crisi dopo che il governo del Primo Ministro François Bayrou è crollato in seguito a un voto di sfiducia all’Assemblea Nazionale. La mozione, presentata dallo stesso Bayrou nel tentativo disperato di far approvare il bilancio nazionale, è stata respinta con un ampio margine di 364 voti contro 194. L’esito del voto costringe il presidente Emmanuel Macron a scegliere tra due opzioni: nominare un nuovo primo ministro o sciogliere il parlamento e indire nuove elezioni legislative.

Lunedì, davanti all’emiciclo del Parlamento di Parigi, il Primo Ministro

ha dichiarato a Le Figaro: “Signore e signori, avete il potere di rovesciare il governo, ma non avete il potere di cancellare la realtà. La realtà rimarrà inesorabile. Le spese continueranno ad aumentare ulteriormente e il peso del debito, già insostenibile, diventerà sempre più pesante e costoso”.

La caduta del governo e le accuse politiche

Bayrou, che si dimetterà martedì, ha tentato di far approvare un bilancio che prevedeva aumenti delle tasse e tagli al welfare per far fronte a un debito e un deficit crescenti. Tuttavia, non è riuscito a ottenere il sostegno né del Nuovo Fronte Popolare (NFP) di sinistra, né del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen. L’ex premier ha criticato aspramente la spaccatura politica, definendo le fazioni che hanno votato contro di lui come “le forze politiche più opposte tra loro”.

La caduta di Bayrou, il quarto primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica, è stata accolta con diverse reazioni. Marine Le Pen ha chiesto nuove elezioni, affermando che “un presidente non sbaglia mai a fare affidamento sul popolo”. Ha anche accusato l’establishment politico di cinquant’anni di “costosa gestione”. Eric Ciotti, alleato di Le Pen, ha accusato Bayrou e Macron di essere gli “artefici della debacle francese”.

Le due opzioni di Macron

La decisione di Macron è cruciale. La dissoluzione del parlamento e le nuove elezioni legislative sono una possibilità, ma la Le Pen, nonostante abbia espresso il desiderio di nuove elezioni, potrebbe essere esclusa dalla corsa a causa di una controversa sentenza sull’uso improprio di fondi europei. L’alternativa per Macron è nominare un altro primo ministro e continuare a lottare con una legislatura divisa in tre parti. Le due fazioni che hanno fatto cadere il governo hanno visioni opposte: il NFP chiede un governo di sinistra, mentre l’RN chiede nuove elezioni.