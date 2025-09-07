(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Tentato femminicidio a Marostica, Bizzotto (Lega): fermare escalation violenza contro donne
Roma, 7 set.- “L’ennesimo episodio di violenza contro una donna avvenuto questa notte a Marostica ci ricorda ancora una volta quanto sia urgente e necessario non abbassare mai la guardia su questo fronte. Una donna di 42 anni è stata brutalmente aggredita dall’ex marito con un coltello mentre si trovava sul posto di lavoro: un atto di inaudita violenza che va condannato duramente e che deve farci riflettere sulla necessità di applicare con il massimo rigore gli strumenti legislativi di cui ci siamo dotati.
Da poco è stata approvata la nuova legge sul femminicidio, con il forte incentivo della Lega, che rafforza le tutele e gli strumenti di prevenzione. È fondamentale che ogni donna sappia di non essere sola e che le istituzioni sono dalla loro parte, sempre e senza esitazioni. Ringrazio le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento che ha permesso di arrestare immediatamente l’aggressore e esprimo la mia vicinanza alla vittima, augurandole una pronta guarigione”.
Così la senatrice veneta Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato.
