LUNEDI’ LA PRESENTAZIONE DEL CICLO DI APPUNTAMENTI PER ANZIANI “L’ETA’ DORO”

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 INVITO CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE DEL CICLO DI APPUNTAMENTI
PER ANZIANI “L’ETA’ DORO”
LUNEDI’ 8 SETTEMBRE – ORE 10
SALA GIUNTA COMUNE DI PESCARA
“L’età d’oro – anziani protagonisti nella comunità”. È questo il titolo del ciclo di iniziative, in programma da settembre a dicembre, promosso con il contributo del Comune di Pescara.
Sarà l’Assessore all’Età d’oro, Valeria Toppetti, con il sindaco Carlo Masci, ad annunciare le attività insieme ai rappresentanti delle associazioni e realtà promotrici di questo calendario. E sono: Spazio donna Abruzzo, Il sogno di Benny Gio APS, Compagnia Virtuosa APS, Movimentazioni, Step Musique Recherche, Per amore e per diletto APS.
L’appuntamento è per lunedì 8 settembre, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune di Pescara.
Pescara, 6 settembre 2025
(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 INVITO CONFERENZA STAMPA