Close Menu
Trending
sabato 6 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Abruzzo

LUNEDI’ LA PRESENTAZIONE DEL CICLO DI APPUNTAMENTI PER ANZIANI “L’ETA’ DORO”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 INVITO CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE DEL CICLO DI APPUNTAMENTI
PER ANZIANI “L’ETA’ DORO”
LUNEDI’ 8 SETTEMBRE – ORE 10 
SALA GIUNTA COMUNE DI PESCARA
“L’età d’oro – anziani protagonisti nella comunità”. È questo il titolo del ciclo di iniziative, in programma da settembre a dicembre, promosso con il contributo del Comune di Pescara. 
Sarà l’Assessore all’Età d’oro, Valeria Toppetti, con il sindaco Carlo Masci, ad annunciare le attività insieme ai rappresentanti delle associazioni e realtà promotrici di questo calendario. E sono: Spazio donna Abruzzo, Il sogno di Benny Gio APS, Compagnia Virtuosa APS, Movimentazioni, Step Musique Recherche, Per amore e per diletto APS. 
L’appuntamento è per lunedì 8 settembre, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune di Pescara.
Pescara, 6 settembre 2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl