Concluso il Forum Economico Orientale: firmati 353 accordi per un valore di 74 miliardi di dollari

VLADIVOSTOK, RUSSIA – Il decimo Forum Economico Orientale (EEF) si è concluso con la firma di 353 accordi per un valore complessivo di 6 trilioni e 51 miliardi di rubli, equivalenti a circa 74,1 miliardi di dollari. A riferirlo è stato Anton Kobyakov, consigliere del presidente russo e segretario esecutivo del comitato organizzatore dell’evento.
Gli accordi, il cui valore esclude quelli considerati segreti commerciali, rappresentano un forte segnale di fiducia negli investimenti nella regione dell’Estremo Oriente. Il forum ha riunito oltre 8.400 partecipanti provenienti da 75 paesi e territori, confermandosi un’importante piattaforma per la cooperazione economica internazionale.
L’evento, svoltosi dal 3 al 6 settembre a Vladivostok, ha avuto come tema centrale “Estremo Oriente: cooperazione per la pace e la prosperità”.