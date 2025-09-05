Close Menu
Regionali 2025, Dirigenti Pd: "Con Decaro candidato alla Presidenza della Regione continua la Primavera pugliese"

Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 *Regionali 2025, Dirigenti Pd: “Con Decaro candidato alla Presidenza della
Regione continua la Primavera pugliese”*
La candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia non è
solo una scelta, ma la naturale evoluzione di un percorso vincente
intrapreso dal centrosinistra negli ultimi vent’anni. Decaro è la persona
che più incarna la continuità di un modello di buon governo e
partecipazione che ha reso la nostra regione un esempio di crescita,
innovazione e inclusione a livello nazionale.
La sua candidatura è la sintesi di un impegno collettivo che si traduce in
un progetto concreto per il futuro dei pugliesi. Dalla sanità al lavoro,
dalle infrastrutture allo sviluppo sostenibile, siamo pronti a raccogliere
le sfide decisive che ci attendono, con un amministratore capace, che ha
dimostrato negli anni esperienza, visione e grande umanità.
Ringraziamo la Segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein
per aver saputo unire le forze e superare le divisioni, dimostrando che la
buona politica vince quando prevale la visione di insieme.
Adesso, tutti insieme, uniti al fianco di Antonio Decaro, siamo pronti a
scrivere le prossime pagine di questa storia di successo e a dare nuova
energia alla “primavera pugliese”.
Bari, 5 settembre 2025
Gabriele Abaterusso
Vice Segretario provinciale Pd Lecce
Adalisa Campanelli
Componente Direzione nazionale Pd
Pier Luigi Lopalco
Consigliere regionale Pd Puglia
Giuseppe Palazzo
Vice Segretario provinciale Pd Brindisi
Gianluca Ruotolo
Vice Segretario provinciale Pd Foggia
Massimo Serio
Presidente Assemblea provinciale Pd Taranto

