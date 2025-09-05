Lavori in corso Amedeo, importanti modifiche alla viabilità

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre
Intervento di ASA in corso Amedeo, importanti
modifiche alla viabilità con notevole impatto sul
trasporto pubblico
Livorno, 5 settembre 2025 – Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre squadre
di ASA Spa saranno impegnate in un intervento di manutenzione
straordinaria dei pozzetti della fognatura nera nel tratto di corso
Amedeo che va dall’Attias (intersezione con via Mayer) fino al semaforo
con via Magenta.
I lavori sono propedeutici all’asfaltatura della corrispondente carreggiata
di corso Amedeo (dove si è appena concluso il rifacimento dei
marciapiedi), in modo da evitare per quanto possibile, nel prossimo
futuro, interventi sul manto stradale che comportino l’esecuzione di
scavi.
I lavori sulla fognatura comporteranno (ordinanza comunale n.
6855/2025) la chiusura del tratto iniziale di corso Amedeo fino
all’intersezione con via Magenta, con deviazione del traffico su via
Enrico Mayer. L’impatto sulla viabilità sarà quindi importante,
soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico lungo la
direttrice nord-sud. Infatti, mentre i bus che da sud si dirigono verso
nord riusciranno a riprendere il loro percorso abituale passando
anch’essi da via Meyer per poi proseguire per via Ernesto Rossi – via
Magenta – corso Amedeo, e quindi con disagio limitato, i bus diretti
verso sud, arrivati in piazza Grande, proseguiranno tutti per il tratto
finale di via Grande verso i viali a mare. Saranno quindi saltate, in
direzione sud, le fermate Cairoli, Cavour, Magenta, corso
Amedeo, Attias, tutta via Marradi, tutto il viale della Libertà. Tutti
i bus provenienti da nord percorreranno quindi via Grande, gli scali
Cialdini, via D’Alesio e viale Italia, per poi rientrare nel percorso
tradizionale da viale Nazario Sauro.
Per consentire il passaggio anche ai bus, in tutto il tratto di via Enrico
Mayer che va da corso Amedeo a via Ernesto Rossi sarà in vigore il
divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari. I cassonetti dei
rifiuti saranno temporaneamente spostati sul piazzale lato Teatro
Goldoni. Il semaforo all’intersezione via Magenta/corso Amedeo rimarrà
lampeggiante sul colore giallo.
Per alleviare i disagi dei residenti legati alla temporanea indisponibilità
di alcuni spazi per la sosta, i titolari di contrassegno “M” ed “M
barrata” saranno autorizzati a parcheggiare lungo entrambi i lati del
tratto di scali degli Olandesi compreso tra via Maggi e via Guido
Cantini, dove normalmente vige il divieto di sosta (che rimarrà in vigore
per i non autorizzati).
Una volta terminato questo intervento di Asa alla fognatura nera, nelle
prossime settimane partiranno i lavori di asfaltatura a cura dell’ufficio
Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno, che riguarderanno
corso Amedeo dall’Attias fino a via Magenta e via Marradi dall’Attias
(compresa) fino a via Calzabigi. Le asfaltature saranno eseguite in
notturna, per limitare i disagi alla viabilità.
(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre