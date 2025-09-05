INVITO STAMPA BLU ECONOMY: NUOVI FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, IMPRESE E TERRITORI

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 [Regione Lazio]
UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
INVITO STAMPA
BLUE ECONOMY: NUOVI FINANZIAMENTI
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, IMPRESE E TERRITORI
Roma, 5 settembre 2025 – Lunedì 8 settembre, alle ore 13 presso la sala Aniene della Regione Lazio (via Cristoforo Colombo 212, Roma), il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, terrà un punto stampa al termine di un incontro con i sindaci dei 24 Comuni costieri beneficiari del Fondo straordinario per lo sviluppo del litorale laziale.
Saranno inoltre presentate le iniziative per l’internazionalizzazione Blue Economy.
(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 [Regione Lazio]