COMUNICATO STAMPA – DISPOSIZIONI PER L’INCONTRO DI CALCIO VIRTUS BISCEGLIE – MOLFETTA

In occasione dell’incontro di calcio tra le squadre Virtus Bisceglie e S.S.D. Molfetta
Calcio, valevole per il Campionato di Promozione Puglia, girone A, che si disputerà domenica
7 settembre alle ore 15.30 presso lo stadio comunale “Francesco Di Liddo” di Bisceglie, il
Prefetto di Barletta – Andria – Trani Silvana D’Agostino, in conformità alle determinazioni
del C.A.S.M.S. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed
all’avviso espresso al riguardo dalle Forze di Polizia, ha disposto il divieto di vendita dei
tagliandi ai residenti nel comune di Molfetta, al fine di assicurare la piena tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’incontro.
Barletta, 4 settembre 2025
