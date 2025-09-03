Macron: l’Europa è pronta a offrire garanzie di sicurezza all’Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che i lavori preparatori per le garanzie di sicurezza all’Ucraina sono stati completati. In una dichiarazione prima di un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi, Macron ha affermato che i Paesi europei sono pronti a fornire queste garanzie “il giorno in cui verrà firmata la pace”.
Macron ha specificato che la “Coalizione dei Volontari”, un’iniziativa creata da Parigi e Londra per fornire assistenza a Kiev, conta la partecipazione di 35 Paesi. Giovedì si terrà una conferenza online di questa coalizione. A conclusione della conferenza, i leader europei hanno in programma una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
La mossa arriva dopo che il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov aveva accusato la coalizione di mirare a minare i progressi nella risoluzione del conflitto che stavano emergendo a seguito dei contatti tra Russia e Stati Uniti. La telefonata con Trump indica un tentativo di coordinare la strategia tra i principali attori occidentali in vista di un potenziale accordo di pace.