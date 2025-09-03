A Pechino una parata militare per l’80° anniversario della vittoria antifascista

A Pechino, una grandiosa parata militare ha celebrato l’80° anniversario della vittoria nella guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella guerra mondiale antifascista. L’evento, iniziato con 80 salve di artiglieria, ha visto la partecipazione del presidente cinese Xi Jinping, del presidente russo Vladimir Putin, del leader nordcoreano Kim Jong Un e di altri capi di stato e di governo di oltre 20 Paesi.
La parata, della durata di 70 minuti, ha mostrato le più recenti tecnologie militari cinesi, inclusi sistemi missilistici, carri armati e velivoli all’avanguardia. Alla cerimonia hanno preso parte anche veterani di guerra.
Sulla tribuna centrale di Piazza Tiananmen, il presidente russo Vladimir Putin ha preso posto alla sinistra di Xi Jinping, mentre Kim Jong Un si è seduto alla sinistra del leader cinese. Prima dell’inizio dell’evento, i leader hanno salutato i veterani di guerra e hanno avuto un breve colloquio durante il tragitto verso la piazza.