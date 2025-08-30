1° Comunicato stampa del 30.08.2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
35ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER FURTO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
Nella tarda mattinata di ieri, 29 agosto, i Carabinieri della Compagnia di
Maddaloni, nellambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al
contrasto dei reati predatori, hanno deferito in stato di libertà un 35enne
di Napoli, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e lesioni a
pubblico ufficiale, rapina impropria e furto aggravato.
Luomo, insieme ad altri due complici in corso di identificazione, è stato
sorpreso in via Vittorio Veneto a Curti (CE) subito dopo aver asportato una
Smart Forfour di proprietà di una 34enne di Santa Maria Capua Vetere.
Allintimazione dellalt da parte dei militari, il conducente ha tentato la
fuga urtando lievemente alla gamba uno dei Carabinieri, che ha
successivamente ricevuto le cure del caso presso lospedale di Marcianise.
Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto nei pressi
dellabitazione del 35enne una Jeep Renegade risultata noleggiata,
utilizzata dai malviventi per postarsi sul luogo del furto, che è stata
sottoposta a sequestro per accertamenti.
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e
sequestrare numeroso materiale idoneo alla commissione di furti di
autovetture tra cui: diverse chiavi elettroniche per autovetture, alcune
centraline per auto, due jammer, una presa diagnost interface obd,
cavetteria varia, codificatore chiavi e telecomandi, nonché attrezzatura
varia.
