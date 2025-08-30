Close Menu
Trending
sabato 30 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

1° Comunicato stampa del 30.08.2025

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
35ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER FURTO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
Nella tarda mattinata di ieri, 29 agosto, i Carabinieri della Compagnia di
Maddaloni, nellambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al
contrasto dei reati predatori, hanno deferito in stato di libertà un 35enne
di Napoli, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e lesioni a
pubblico ufficiale, rapina impropria e furto aggravato.
Luomo, insieme ad altri due complici in corso di identificazione, è stato
sorpreso in via Vittorio Veneto a Curti (CE) subito dopo aver asportato una
Smart Forfour di proprietà di una 34enne di Santa Maria Capua Vetere.
Allintimazione dellalt da parte dei militari, il conducente ha tentato la
fuga urtando lievemente alla gamba uno dei Carabinieri, che ha
successivamente ricevuto le cure del caso presso lospedale di Marcianise.
Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto nei pressi
dellabitazione del 35enne una Jeep Renegade risultata noleggiata,
utilizzata dai malviventi per postarsi sul luogo del furto, che è stata
sottoposta a sequestro per accertamenti.
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e
sequestrare numeroso materiale idoneo alla commissione di furti di
autovetture tra cui: diverse chiavi elettroniche per autovetture, alcune
centraline per auto, due jammer, una presa diagnost interface obd,
cavetteria varia, codificatore chiavi e telecomandi, nonché attrezzatura
varia.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl