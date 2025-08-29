Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

#CONTIENE FOTO# ROMA – TRUFFA DELLE “TRE CAMPANELLE” AL COLOSSEO – “CROUPIER” SBADATO SI INCASTRA DA SOLO, 2 ARRESTATI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – TRUFFA DELLE TRE CAMPANELLE AL COLOSSEO
CROUPIER SBADATO SI INCASTRA DA SOLO, 2 ARRESTATI
ROMA  I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza
Dante hanno arrestato due cittadini stranieri, rispettivamente di 51 e 44
anni, gravemente indiziati del reato di truffa in concorso.
I militari, nel corso di mirati controlli nellarea del parco del Colosseo,
hanno notato i due mentre, insieme ad altri soggetti, in fase di
identificazione, inducevano un turista israeliano 34enne a scommettere la
somma di 100 euro, prospettandogli facili vincite tramite il gioco delle
tre campanelle.
La truffa si è resa evidente quando, nel corso del gioco, luomo che
svolgeva il ruolo di croupier ha fatto cadere la pallina che teneva
occultata in mano, rivelando così che non si trovava sotto nessuna delle
cosiddette campanelle per cui è stato possibile larresto in flagranza.
La perquisizione personale ha consentito di recuperare e restituire
limporto appena sottratto alla vittima e di rinvenire ulteriori 550 euro in
contanti, ritenuti provento dellattività illecita. La somma di denaro è
stata sequestrata e posta a disposizione dellAutorità Giudiziaria.
Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due, i Carabinieri li
hanno arrestati in flagranza e accompagnati presso le aule del Tribunale di
Roma per il rito direttissimo dove il loro arresto è stato convalidato.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di
colpevolezza con sentenza definitiva.
290825
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl