CONTIENE FOTO# ROMA – TRUFFA DELLE “TRE CAMPANELLE” AL COLOSSEO – “CROUPIER” SBADATO SI INCASTRA DA SOLO, 2 ARRESTATI

ROMA – TRUFFA DELLE TRE CAMPANELLE AL COLOSSEO
CROUPIER SBADATO SI INCASTRA DA SOLO, 2 ARRESTATI
ROMA I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza
Dante hanno arrestato due cittadini stranieri, rispettivamente di 51 e 44
anni, gravemente indiziati del reato di truffa in concorso.
I militari, nel corso di mirati controlli nellarea del parco del Colosseo,
hanno notato i due mentre, insieme ad altri soggetti, in fase di
identificazione, inducevano un turista israeliano 34enne a scommettere la
somma di 100 euro, prospettandogli facili vincite tramite il gioco delle
tre campanelle.
La truffa si è resa evidente quando, nel corso del gioco, luomo che
svolgeva il ruolo di croupier ha fatto cadere la pallina che teneva
occultata in mano, rivelando così che non si trovava sotto nessuna delle
cosiddette campanelle per cui è stato possibile larresto in flagranza.
La perquisizione personale ha consentito di recuperare e restituire
limporto appena sottratto alla vittima e di rinvenire ulteriori 550 euro in
contanti, ritenuti provento dellattività illecita. La somma di denaro è
stata sequestrata e posta a disposizione dellAutorità Giudiziaria.
Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due, i Carabinieri li
hanno arrestati in flagranza e accompagnati presso le aule del Tribunale di
Roma per il rito direttissimo dove il loro arresto è stato convalidato.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di
colpevolezza con sentenza definitiva.
