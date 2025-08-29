1° comunicato stampa del 29.08.2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
PONTELATONE (CE) INCENDIO DOLOSO DI RIFIUTI. I CARABINIERI DENUNCIANO UN
30ENNE
Nella tarda serata di ieri 29 agosto, i carabinieri della Stazione di
Formicola (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno
denunciato in stato di libertà un 30enne pakistano, regolare sul territorio
nazionale, con laccusa di incendio doloso e combustione illecita di
rifiuti.
Intorno alle ore 22:00, durante unattività di perlustrazione nelle campagne
di Pontelatone, i militari hanno notato una densa colonna di fumo nero
levarsi da un vecchio casale.
Giunti sul posto, hanno sorpreso luomo mentre stava dando alle fiamme un
ingente cumulo di rifiuti accatastati abusivamente nel cortile
delledificio, trasformato di fatto in una discarica.
Il materiale bruciato comprendeva pneumatici fuori uso, elettrodomestici,
bidoni di vernici, plastiche e altri scarti potenzialmente pericolosi. Per
la catalogazione e la verifica della pericolosità dei rifiuti è stato
interessato personale dellARPAC.
Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a
domare le fiamme, mentre larea interessata dallincendio è stata, dai
carabinieri, posta sotto sequestro.
Loperazione rientra nel più ampio piano di intensificazione dei controlli
disposto dallArma dei Carabinieri per il contrasto al fenomeno dei roghi di
rifiuti nella provincia di Caserta.
