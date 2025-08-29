Close Menu
1° comunicato stampa del 29.08.2025

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
PONTELATONE (CE)  INCENDIO DOLOSO DI RIFIUTI. I CARABINIERI DENUNCIANO UN
30ENNE
Nella tarda serata di ieri 29 agosto, i carabinieri della Stazione di
Formicola (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno
denunciato in stato di libertà un 30enne pakistano, regolare sul territorio
nazionale, con laccusa di incendio doloso e combustione illecita di
rifiuti.
Intorno alle ore 22:00, durante unattività di perlustrazione nelle campagne
di Pontelatone, i militari hanno notato una densa colonna di fumo nero
levarsi da un vecchio casale.
Giunti sul posto, hanno sorpreso luomo mentre stava dando alle fiamme un
ingente cumulo di rifiuti accatastati abusivamente nel cortile
delledificio, trasformato di fatto in una discarica.
Il materiale bruciato comprendeva pneumatici fuori uso, elettrodomestici,
bidoni di vernici, plastiche e altri scarti potenzialmente pericolosi. Per
la catalogazione e la verifica della pericolosità dei rifiuti è stato
interessato personale dellARPAC.
Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a
domare le fiamme, mentre larea interessata dallincendio è stata, dai
carabinieri, posta sotto sequestro.
Loperazione rientra nel più ampio piano di intensificazione dei controlli
disposto dallArma dei Carabinieri per il contrasto al fenomeno dei roghi di
rifiuti nella provincia di Caserta.

