Comunicato stampa – La squadra femminile dell’Università di Chieti-Pescara trionfa agli Assoluti Nazionali di Padel A.N.C.I.U.

La squadra femminile della “d’Annunzio” trionfa
agli Assoluti Nazionali di Padel A.N.C.I.U.-CRAL Università
Si è trasformata in un grande successo la partecipazione della “d’Annunzio” al 4° Campionato
nazionale di Padel ANCIU-CRAL Università, svoltosi a Roma, presso il “Salaria Padel Village”, dal
23 al 27 agosto scorsi. La squadra femminile di padel dell’Università degli Studi “Gabriele
d’Annunzio” di Chieti- Pescara si è, infatti, aggiudicata gli Assoluti Femminili, vincendo la finale
che l’ha vista contrapposta alla formazione dell’Università di Perugia. Il team della “d’Annunzio”
era composto da Patrizia Ballerini, Monia Buta, Ivana Cacciatore, Alessia D’Annunzio, Teresa Lesti,
Fausta Mantini e Giulia Marchioli, sotto la guida del capitano Maurizio Ronci. Con questo successo,
la squadra dell’Università “Gabriele d’Annunzio” riporta a Chieti il titolo già conquistato nel 2023 a
Perugia, confermando la propria leadership a livello nazionale. Il podio del torneo femminile ha
visto, oltre al secondo posto dell’Ateneo di Perugia, il terzo posto dell’Università di Camerino, a
testimonianza dell’alto livello di competizione tra gli Atenei partecipanti. A completare il prestigioso
risultato della “d’Annunzio” si è aggiunto quello della squadra mista dell’Ateneo, che ha conquistato
un eccellente terzo posto, arricchendo così il palmares della comunità sportiva dell’Università
“Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Il misto ha visto schierati: Alessia D’Annunzio, Teresa
Lesti, Giulia Marchioli, Francesco Di Loreto, Vito Guglielmi, Maurizio Ronci ed il Direttore
Generale dell’Ateneo, Paolo Esposito. A sostenere lo sforzo organizzativo della vittoriosa esperienza
al Campionato nazionale di Padel ANCIU-CRAL Università è stato, come sempre, l’impegno del
Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano (CRAD) con in testa il suo Presidente, Tiziano Zuccarini.
“La manifestazione – commenta Paolo Esposito, Direttore Generale dell’Università “Gabriele
d’Annunzio” di Chieti-Pescara – si è rivelata una preziosa occasione di confronto e di socialità, oltre
che di sana e gioiosa competizione sportiva tra le realtà accademiche italiane. Il padel, in
particolare – aggiunge il DG, Paolo Esposito – ha dimostrato ancora una volta di essere uno sport
aggregante, capace di unire competizione e amicizia e di rafforzare il senso di appartenenza
all’interno dei singoli Atenei e tra le università. Con questi risultati – sottolinea infine il Direttore
Generale, Paolo Esposito – l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” conferma il proprio ruolo
di assoluto rilievo nel panorama sportivo accademico nazionale e la capacità di promuovere i valori
di sport, inclusione e comunità, che deve caratterizzare un grande Ateno di livello internazionale”.
