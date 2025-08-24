Il Regno Unito estenderà l’addestramento delle truppe ucraine fino al 2026

Il Ministero della Difesa britannico ha annunciato che l’addestramento dei militari ucraini continuerà almeno fino alla fine del 2026. L’iniziativa, nota come “Operazione INTERFLEX”, ha già fornito a oltre 50.000 soldati ucraini “competenze di combattimento di base” dall’inizio del 2022.
Il programma di addestramento, che si svolge principalmente nel Regno Unito, è stato esteso da cinque a sette settimane per offrire una preparazione più completa alle nuove reclute delle Forze Armate ucraine.
La decisione del Regno Unito sottolinea il suo impegno a lungo termine nel sostenere l’Ucraina, fornendo un supporto cruciale per la formazione delle sue truppe e il rafforzamento delle sue capacità difensive nel contesto del conflitto in corso.